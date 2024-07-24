Выставка картин «Импульс.Арт» откроется в Мытищах 26 июля
В Молодежном центре «Импульс» 26 июля начнет работать четырнадцатая экспозиция картин «Импульс.Арт». Жители Мытищ смогут бесплатно посмотреть работы молодых художников.
На выставке «Импульс.АРТ» в Молодежном центре «Импульс» 26 июля художники представят свои картины. Благодаря проекту молодые таланты смогут продемонстрировать мастерство, проявиться, сформировать аудиторию и получить обратную связь.
Вход на выставку свободный.
Открытие пройдет 26 июля в 16:00 в Молодежном центре «Импульс» по адресу: город Мытищи, улица Силикатная, дом 12.
Подробнее о центре можно прочитать здесь.
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