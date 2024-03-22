Выставка картин Ильи Глазунова по мотивам классической литературы открылась в Пушкино

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По словам заведующей отделением библиотеки Ольги Медведевой, иллюстрации к произведениям классической русской литературы занимают особое место в творчестве Ильи Глазунова.

«Художник обращался к наследию Федора Достоевского, Александра Куприна, Ивана Гончарова, Николая Лескова, а также к поэтическим произведениям Михаила Лермонтова, Александра Блока, Николая Некрасова и других классиков. Иллюстрации Глазунова далеко превзошли задачи книжного оформления и стали самостоятельными художественными произведениями», - рассказала Медведева.

Она пояснила, что мастеру в своих картинах удалось воссоздать атмосферу классических романов, смысловой контекст и эмоциональную насыщенность произведений.

Ольга Медведева отметила, что многие после посещения выставки возвращаются к чтению классической русской литературы, открывая ее для себя заново.

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