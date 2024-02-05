05 февраля 2024, 16:12

Выставка картин художников-реалистов началась в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Художники Константин Мирошник и Наталия Кургузова-Мирошник торжественно открыли свою выставку «Дружить по-русски» в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске. Они провели для гостей авторскую экскурсию и мастер-класс по написанию портрета.

На художественной выставке представлено более 50 работ: натюрморты, пейзажи и портреты с высокой реалистичностью и детализацией.

«„Путевой дворец“ в Солнечногорске является местом, где посетители могут вживую увидеть оригинальные авторские работы деятелей искусства, в том числе международного и всероссийского уровня. <…> Теперь жители округа смогут соприкоснуться с живописными полотнами таких именитых художников как Константин Мирошник и Наталия Кургузова-Мирошник, которые экспонировались на крупнейших арт-площадках страны, в том числе в „Манеже“», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Художники Константин Мирошник и Наталия Кургузова-Мирошник торжественно открыли свою выставку «Дружить по-русски» в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске.

Они провели для гостей авторскую экскурсию и мастер-класс по написанию портрета.

Выставка «Дружить по-русски» будет работать в Солнечногорске до 31 марта.

Напомним, раннее в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» прошла выставка Союза художников Подмосковья «От Руси до России». Сейчас там также можно увидеть экспозицию русской деревянной игрушки из частной коллекции Ильи Сбруева.

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Выставки Солнечногорск
05 февраля 2024, 16:38
Мингосуправления Подмосковья напомнило способы избежать рисков утраты личных данных с телефона
Unsplash
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Мингосуправления Подмосковья рассказало, как защитить личные данные при потере смартфона. Если пренебречь главными правилами безопасности, владельцы гаджетов могут столкнуться с утратой накоплений и даже с шантажом.

Первое, что необходимо сделать всегда, - создать действительно сложный пароль, при этом поддающийся запоминанию. В случае, если это возможно, лучше выбрать отпечаток пальца или комбинацию символов, которую сложно подобрать.

Не менее важно установить программу, которая заблокирует смартфон в случае его кражи. Также подобные приложения не только сделают смартфон в руках злоумышленника бесполезным, но и смогут его сфотографировать и переслать фото, включить сильный звуковой сигнал, установить местоположение телефона или немедленно стереть все данные из памяти гаджета.

Необходимо делать регулярные копии всех важных данных, хранящихся в телефоне. Это и список контактов, и документы, и даже личные фото.

Ни в коем случае нельзя открывать ссылки, которые приходят с подозрительных адресов. Лучше установить программу, которая блокирует спам.

На сайте госуслуг Подмосковья можно получить инструкцию по защите своего смартфона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мошенничество Нейросети
05 февраля 2024, 16:28
Специалисты «Мособлэнерго» улучшили электроснабжение в Одинцове
Мособлэнерго
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Сотрудники «Мособлэнерго» провели работы по повышению надежности электроснабжения потребителей СНТ «40 лет Октября» в Одинцовском городском округе. Они установили новую подстанцию.

В Минэнерго Подмосковья рассказали, что благодаря новой подстанции, которую установили в центре электрических нагрузок, существенно уменьшится протяженность существующих групп линий, а МТП примет на себя часть электросетевой нагрузки СНТ.

Чтобы увеличить мощность электроснабжения с 380 до 630 киловатт, построили мачтовую трансформаторную подстанцию с силовым оборудованием мощностью 250 киловольт-ампер и подключили к высоковольтным сетям 10 киловатт.

Теперь более 480 участков садового товарищества обеспечено электричеством, которое будет подаваться бесперебойно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Электричество
05 февраля 2024, 16:27
Свыше 31 тысячи человек побывали на катках в парках Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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С 29 января по 4 февраля катки в парках Подмосковья приняли более 31 тысячи гостей. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Этой зимой для жителей Подмосковья подготовили 32 парковых катка под открытым небом. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря. За неделю услугами ледовых коробок воспользовалась 31 тысяча гостей.

Список катков с искусственным льдом в Подмосковье можно посмотреть на сайте министерства благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Парки
05 февраля 2024, 16:26
Операцию по удалению опухоли размером 40 сантиметров в позвоночнике провели в Жуковском
Пресс-служба Минздрава МО
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Врачи больницы в Жуковском провели сложную операцию на позвоночнике 20-летнему пациенту. Опухоль достигла размера 40 сантиметров и могла привести к инвалидности.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья, молодого человека доставили в больницу с жалобами на сильные боли в груди и спине. После обследования выяснилось, что большая липофибома - доброкачественное образование - сдавливала спинномозговой канал, так как распространилась из забрюшинного пространства в поясничную мышцу и спинномозговой канал.

Если бы опухоль не удалили своевременно, пациент потерял бы возможность ходить. Врачи приняли решение провести экстренную операцию.

«Общий размер опухоли был около 40 сантиметров. Операцию удалось провести, не прибегая к большим разрезам, что сократило период реабилитации и свело к минимуму риски осложнений», - рассказал заместитель главного врача по хирургии, кандидат медицинских наук Александр Архаров.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Медицина

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