Выставка картин художника Витольда Бялыницкого-Бируля прошла в Химках

В театре «Наш дом» городского округа Химки состоялась новогодняя благотворительная акция «Елка желаний». Подарки юные жители получат от депутатов Московской областной думы Владислава Мирзонова и Михаила Раева.

Народные избранники сняли с елки новогодние шары с пожеланиями детей. Юные жители Химок в своих посланиях попросили в подарок мягкую игрушку и велосипед.

«Каждый из нас может принять участие и исполнить мечту детей. Я снял шарик с пожеланием Кати. В скором времени я исполню ее мечту и подарю игрушку, которую она хочет», - поделился депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Депутаты Совета депутатов Руслан Шаипов, Алексей Федоров и Олеся Климачева также стали участниками новогодней акции «Елка желаний». Они вручат малышам билеты в цирк, конструктор и модель паровоза.

«Я очень рад, что при поддержке главы Дмитрия Волошина и Совета депутатов проведение подобных благотворительных акций для детей стало в Химках доброй традицией», - сказал Руслан Шаипов.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева напомнила, что за время проведения всероссийской акции «Елка желаний» участники исполнили мечты сотен тысяч ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, среди них также юные жители Донбасса, Херсона и Запорожья.