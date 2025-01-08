Выставка картин художника Витольда Бялыницкого-Бируля прошла в Химках
В галерее имени Горшина городского округа Химки состоялась уникальная выставка полотен живописца Витольда Бялыницкого-Бируля. Посетители насладились десятками картин пейзажиста.
Работы выдающего живописца Витольда Бялыницкого-Бируля высоко ценят как в России, так в и Белоруссии. Художник внес большой вклад в развитие традиций русского лирического пейзажа конца XIX века. В полотнах мастера - любовь к природе, ее гармонии и красоте.
Напомним, что картинную галерею в Химках отрыли в 1991 году, Основой стали экспонаты коллекционера Сергея Горшина: живопись, графика, книги по изобразительному искусству ХIХ–ХХ веков. В экспозиции представили картины и этюды известных живописцев: Айвазовского, Лагорио, Маковского, Поленова, Саврасова, Шишкина и многих других. Всего коллекция насчитывает свыше 450 работ более чем сотни художников.