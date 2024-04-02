02 апреля 2024, 10:48

Выставка картин художника Ильи Бройдо началась в Черноголовке

Телеканал «360»
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Выставка картин «Река времени» началась в Доме ученых научного центра Российской академии наук в Черноголовке. На ней представлены работы советского художника-монументалиста и живописца Ильи Матвеевича Бройдо.

Помимо монументальных работ, Илья Бройдо занимался живописью. На выставке «Река времени» представлены работы, в хронологическом порядке описывающие события XX века.

«Выставка объединяет более 40 работ Ильи Матвеевича, выполненные в разные годы и посвященные разным темам. Мы постарались отразить самые разные направления его творчества, потому что это был художник, который очень эмоционально отзывался на все исторические события» - отметила исполняющая обязанности директора Дома ученых научного центра Российской академии наук в Черноголовке Елена Пылаева.

Выставка продлится до 26 апреля, для посетителей вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Илья Бройдо - автор мозаик и барельефа на главном здании Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук в Черноголовке. Другое его панно в технике монументальной фасадной живописи сграффито украшает здание спортзала одной из школ округа.

Заслуженного художника России не стало в 2002 году. Спустя более 20 лет, его работы продолжают жить и хранят в себе историческое наследие для подрастающего поколения.

«Монументальные произведения Ильи Матвеевича разбросаны по всему Советскому Союзу. К сожалению, некоторые из них уже утеряны», - рассказала куратор выставки, экскурсовод клуба «Ходим-бродим по Черноголовке» Елена Мартьянова.

Выставки Картины Художники Черноголовка
02 апреля 2024, 11:54
Администрация Воскресенска поздравила Татьяну и Владимира Дубовых с бриллиантовой свадьбой
Телеканал «360»
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Торжественная церемония чествования юбиляров совместной жизни прошла в ЗАГСе Воскресенска. Татьяна и Владимир Дубовы отпраздновали 60-летие со дня свадьбы.

Сегодня у пары двое детей и четверо внуков. По словам супругов, главное в семейной жизни - терпение и умение прощать.

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Пара познакомилась во дворе своего дома в Москве. Влюбленные сразу расписались.

Освежить в памяти чувства и еще раз поделиться эмоциями с близкими удалось на торжественной церемонии в ЗАГСе. Супруги расписались в символическом акте о заключении брака и получили поздравление от губернатора Московской области и администрации Воскресенска.

«Пусть в вашем доме всегда будет мир и благополучие! Желаю вам вместе еще встретить много юбилейных дат и радостных событий. Присоединяемся к тем словам, которые адресовал вам губернатор Подмосковья. Вы для нас пример емкого понимания, что такое семья, как люди рука об руку проходят такой длинный жизненный путь», - сказала заместитель главы городского округа Воскресенск Ксения Архипова.

Семья Свадьбы Воскресенск
02 апреля 2024, 11:43
Более 200 дошкольников выступили на фестивале детского творчества в Воскресенске
Телеканал «360»
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Фестиваль-конкурс «Белоозерские таланты» прошел в Воскресенске. Участие в нем приняли более 200 дошкольников из пяти детских садов округа.

Фестиваль «Белоозерские таланты» проводится 11 лет. Он открывает перед дошколятами мир творчества и создает все условия для самореализации.

«И на ложках играют, и поют, и поют, и танцуют, и стихи читают. Кто во что горазд, все показывают свои таланты. Зритель в зале всегда поддержит. Поэтому ребенок получает положительный заряд от первого своего пребывания на сцене», - отметил художественный руководитель Дома культуры «Гармония» Андрей Стеклов.

Конкурс позволяет раскрыть и творческий потенциал педагогов. К фестивалю готовятся за несколько месяцев - выбирают номинацию, шьют костюмы, много репетируют, а после - радуются успехам.

«Малышей особенно важно выводить в конкурсы, потому что они растут на этом, они становятся взрослыми артистами с опытом и со своими ценными качествами», - добавила музыкальный руководитель детского сада «Ягодка» при лицее № 23 Наталья Устинова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Фестивали Воскресенск
02 апреля 2024, 11:42
Школа № 2 в Истре поделилась на международном форуме опытом внедрения биатлона в образование
Светлана Борщева
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Директор школы № 2 в Истре Оскар Латыпов выступил на международном форуме и поделился опытом внедрения биатлона в образовательный процесс. Всего в рамках форума прошло свыше 400 различных мероприятий: конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы и дискуссионные площадки.

В 2023 году школа № 2 первой из подмосковных образовательных учреждений вошла в федеральный проект «Биатлон в школу», инициированный Союзом биатлонистов России. После к проекту присоединились школы в Химках и Шатуре.

«Вариаций с этим видом спорта очень много, начиная от норм ГТО, заканчивая классическим биатлоном и любыми пересечениями с эстафетными видами - ориентировка на местности, прохождение полос препятствий, фестивали „Юнармии“», - подчеркнул Латыпов.

Напомним, дети, имеющие достижения в спорте, потом получают возможность реализоваться в среднеспециальных и высших учебных заведениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Школы Биатлон
02 апреля 2024, 11:17
«Мосэнергосбыт» предупредил жителей о новой схеме мошенничества по замене счетчиков
Медиасток.рф
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Случаи фальшивых обзвонов с предложением о платной замене счетчиков электроэнергии участились в Подмосковье. «Мосэнергосбыт» предупредил абонентов о новой схеме мошенничества.

Жителям Подмосковья напомнили, что «Мосэнергосбыт» проводит бесплатную замену счетчиков, вышедших за межповерочный интервал или в случае их поломки. Эти работы выполняет представитель гарантирующего поставщика - компания «СтройЭнергоКом». Сотрудники звонят клиентам только для того, чтобы согласовать даты замены прибора учета.

Ознакомиться с графиками замены счетчиков можно на сайте www.mosenergosbyt.ru в разделе Графики замены приборов учета.

Если остались сомнения, можно уточнить у позвонившего номер счетчика, установленного у вас в квартире (он указан в квитанции на оплату ЖКУ). Эту информацию знает только представитель гарантирующего поставщика и сам абонент.

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Мошенничество

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