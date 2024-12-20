Выставка картин художника Алексея Шилова продлится в Мытищах до 9 января

В экспозиции представили работы 2022–2024 годов: эскизы и фрагменты росписей, произведения скульптуры, макеты и визуализации проектов. Все их впервые расположили в одном выставочном пространстве.

Художник Алексей Шилов и его коллеги передают культурное наследие в современном искусстве и оформлении общественных пространств. Работы мастеров знают в Звенигороде, Сергиевом Посаде, Красногорске, Ступине, Мытищах и других городах Московской области.

Проекты, которые реализует Алексей Шилов и его команда сейчас, также показали на выставке. Их откроют в следующем году. Посетили смогут ознакомиться с подготовительными этапами этих работ.