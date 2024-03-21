Выставка картин Екатерины Чекалиной началась в музее в Щелкове

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Екатерина Чекалина - современная молодая художница с уникальным стилем, который искусствоведы называют позитивизмом. Каждая ее работа наполнена теплом, светом и цветом.

«Этим работам этикетка обязательно нужна, потому что очень интересно себя проверить, правильно ли ты понял художника. У некоторых работ названия просто удивительные», - поделилась директор Щелковского историко-художественного музея Наталья Богданова.

Коллектив музея разработал экскурсии и квесты по новой выставке. Работать экуспозиция будет до 20 апреля.