Выставка картин Екатерины Чекалиной началась в музее в Щелкове
Выставка живописи художницы Екатерины Чекалиной открылась в Щелковском историко-художественном музее. Главные героини ее картин безмятежно играют в шахматы, катаются на ретро-велосипедах, пьют кофе и музицируют. Художница придумывает историю, составляя ее сюжет из разных предметов и действий.
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Екатерина Чекалина - современная молодая художница с уникальным стилем, который искусствоведы называют позитивизмом. Каждая ее работа наполнена теплом, светом и цветом.
«Этим работам этикетка обязательно нужна, потому что очень интересно себя проверить, правильно ли ты понял художника. У некоторых работ названия просто удивительные», - поделилась директор Щелковского историко-художественного музея Наталья Богданова.
Коллектив музея разработал экскурсии и квесты по новой выставке. Работать экуспозиция будет до 20 апреля.