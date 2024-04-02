Выставка картин братьев Маковских открылась в Серпухове
Выставка картин Константина и Владимира Маковских продолжает работу в Серпуховском историко-художественном музее. Она будет открыта до 19 мая.
Экспозиция стала первым проектов, реализованным в новом пространстве учреждения - бывшем «Каретном сарае», который входит в ансабль усадьбы купцов Мараевых.
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, на выставке собрали работы художников всех циклов, представленные ведущими федеральными музеями страны. Экспозицию разделили на две части, которые представляют работы каждого из братьев, а центральный зал создает образ «дома Маковских» и «чтения в близком кругу».
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