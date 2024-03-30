Выставка «Карьера и образование» прошла в Подольске
В Подольске прошла десятая выставка высших учебных заведений, инфраструктурных и интеллектуальных решений «Карьера и образование». В ней приняли участие более двух тысяч школьников.
Представители учебных заведений оформили наглядные стенды и продемонстрировали свое техническое оснащение. Для участников выступили преподаватели ведущих образовательных учреждений Москвы и Подольска. Также будущие абитуриенты поучаствовали в мастер-классах. Выставку провели в рамках форума «Развитие».
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