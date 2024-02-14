Выставка к юбилею Ильи Репина откроется в музее «Новый Иерусалим»

По замыслу организаторов, выставка должна познакомить посетителей с основными принципами творчества Репина, которые оказали огромное влияние на его учеников. Экспозиция разделена на три части, названия которых отражают ключевые установки мастера: «Тело есть тело», «Учитесь у природы» и «Идите своим путем». В оформлении залов активно использованы цитаты из воспоминаний учеников Репина, рассказывающие о его методах преподавания и личных качествах.

«Эта выставка с точки зрения зрительского восприятия задумана как целостное художественное высказывание, как фильм или спектакль, где и общий сюжет и каждый эпизод имеют значение. Каждый посетитель сможет сам сложить свое понимание о том, какой он, Мастер Репин», - сказала директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Выставка будет работать до 28 июля 2024. Подробности на сайте.

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На выставке представят не только работы самого мастера, но и его учеников, внесших огромный вклад в развитие отечественной живописи.

Посетители смогут увидеть 110 произведений из коллекций 20 музеев России и четырех частных собраний. Среди них - полотна из Третьяковской галереи, ГМИИ имени Пушкина, Русского музея, Музея русского импрессионизма, а также музеев Ярославля, Новгорода и других городов. Общая площадь экспозиции составит около двух тысяч квадратных метров. Куратором выставки выступила искусствовед Ксения Новохатько.

«Выставка, созданная в год 180-летия со дня рождения Ильи Ефимовича Репина, расскажет посетителям, насколько важна в искусстве роль наставничества. В Истру стоит съездить всем, кто интересуется русским искусством», - подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.