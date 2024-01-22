Выставка к юбилею художницы Нины Габриэлян открылась в Щелкове
В Щелкове открылась выставка, приуроченная к юбилею художницы Нины Габриэлян. Полюбоваться ее работами можно до 24 февраля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая каждый день пополняется.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
На выставке представлены работы Нины Габриэлян, созданные в разные годы и вдохновленные путешествиями по различным странам. Зрители смогут увидеть пейзажи, натюрморты, жанровые сцены и портреты, выполненные с использованием разнообразных цветовых решений. Директор Щелковского историко-художественного музея Наталья Богданова отметила, что выставка стала результатом совместного творчества, где каждый посетитель может насладиться яркими красками и теплом работ художницы.
Нина Габриэлян - известный художник, поэт, прозаик и переводчик поэзии. Она является членом Союза писателей Москвы и Армении и Международного художественного фонда. Работы художницы находятся в государственных музеях и частных коллекциях различных стран.
Выставка проходит в выставочном зале «Галерея» Щелковского историко-художественного музея.