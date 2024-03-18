Выставка к годовщине воссоединения Крыма с Россией началась в Мытищах

Эта выставка проходит каждый год. Одним из главных ее экспонатов стало монументальное полотно Евгения Кольченко «Севастопольские мальчишки». Посетители музея также смогут познакомится с книгой «Севастопольская художественная школа», которая открывается биографией художника Евгения Кольченко.

«Мы выбрали легендарную личность, объединяющую Мытищи и Крым. Это Евгений Андреевич Кольченко. Художник, педагог, новатор, хорошо известный многим мытищинцам. Еще он - один из организаторов детской художественной школы в Севастополе», - рассказала директор Мытищинского историко-художественного музея Мария Клычникова.

Выставка будет работать до 28 марта.

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