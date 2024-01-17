17 января 2024, 16:02

Выставка к годовщине снятия блокады Ленинграда пройдет в Одинцове

пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Торжественное открытие выставки «Да будет мерой чести Ленинград» состоится в Одинцовском историко-краеведческом музее 27 января в 15:00. Она посвящена 80-летию освобождения города от фашистской блокады.

Экспозиция расскажет о военных действиях, приведших к разрыву блокадного кольца. Кроме этого, посетители узнают о военачальниках и бойцах Красной армии, защищавших осажденный город. На выставке представят предметы блокадного быта и фотографии из фондов музея, живописные и графические художественные работы. После торжественной части гостей ждет праздничная программа.

Тематическая выставка проходит в музее ежегодно. Каждый раз историческое событие освещают с разных ракурсов: от жизни во время блокады до военных операций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru опубликована афиша зимних мероприятий для жителей и гостей региона.

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Одинцово Выставки ВОВ
17 января 2024, 15:49
Проект «Цифровой ликбез» познакомит школьников Подмосковья с основами безопасности в интернете
Unsplash
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Стартовал новый сезон проекта для школьников «Цифровой ликбез». Ребятам расскажут об основах безопасности в интернете.

Всероссийский проект реализуют уже второй год. За девять месяцев проводится несколько сезонов, каждый из которых организуется совместно с одним из партнеров. Для участников разработали три видеоролика по темам: «Культура работы с данными», «Цифровой след» и «Информационный шум».

Присоединиться к обучению могут дети от шести лет. Организаторы рекомендуют просматривать материалы вместе с родителями или учителями.

Разработки от ведущих цифровых компаний-партнеров доступны на сайте проекта. К обучению присоединились уже 90 регионов России.

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Школьники Образование
17 января 2024, 15:38
Девять мест для крещенских купаний оборудуют в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Окунуться в купель в крещенскую ночь с 18 на 19 января можно будет на девяти площадках в Солнечногорске. Центральной станет набережная озера Сенеж.

Иордань на набережной озера Сенеж ежегодно входит в число лучших мест для крещенских купаний в Подмосковье. Безопасность жителей будут обеспечивать медики, спасатели и сотрудники полиции.

«Главная наша задача - обеспечить свободные подходы к местам омовения, сделать так, чтобы всем желающим окунуться было комфортно. <…> Для удобства подходы к воде будут проложены сеном, а все желающие смогут подкрепиться горячим чаем и сладостями», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Купели также откроют и у Спасского храма в Солнечногорске; в деревне Новая вблизи Покровского храма; в деревне Исаково на патриаршем подворье святителя Алексия митрополита Московского; в деревне Льялово около храма Рождества Пресвятой Богородицы и в деревне Голубое на территории Дома причта. Иордани оборудуют в деревне Головково и в деревне Радумля в микрорайоне Механического завода № 1. Окунуться можно будет и в источнике «Чудо архангела Михаила в Хонех» в деревне Сергеевка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Религия
17 января 2024, 15:30
ЦППК добавила функцию оплаты проезда в приложении с помощью SberPay
Unsplash
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Центральная пригородная пассажирская компания усовершенствовала функцию покупки проездных документов в приложении «Расписание и билеты ЦППК». Теперь пассажиры могут приобрести билеты с помощью мобильной платежной системы SberPay.

Воспользоваться платежной системой Сбербанка можно как в самом приложении, так и на сайте пассажирской компании. Весь процесс оплаты происходит всего в несколько кликов и занимает считанные секунды.

Директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов подчеркнул, что мобильное приложениее компании является ключевым инструментом взаимодействия с цифровой системой. Именно поэтому специалисты постоянно ведут работу, чтобы сделать его более удобным и функциональным.

«Оптимизация оплаты проезда с помощью мобильной платежной системы SberPay - важная часть этого процесса. Теперь покупать билеты с мобильных устройств стало еще быстрее и удобнее, и мы уверены, что эффект от внедрения новой функции почувствует каждый из 200 тысяч ежемесячных пользователей приложения „Расписание и билеты ЦППК“, - рассказал директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов.

Вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников обратил отдельное внимание, что онлайн-платежи со SberPay - современный, удобный и безопасный способ оплаты товаров и услуг. Благодаря его появлению гражданам больше не нужно вводить номер карты и ждать СМС-подтверждения.

«Просто нажмите при оформлении заказа на кнопку SberPay и оплатите покупку в СберБанк Онлайн. При этом данные карты остаются внутри банка и не передаются другим участникам расчетов и сторонним сервисам», - указал Вячеслав Цыбульников.

Он добавил, что SberPay можно использовать абсолютно бесплатно. Функция доступна всем клиентам банка и не требует установки дополнительных приложений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указал, что перед Подмосковьем стоит задача повысить уровень культуры транспортного обслуживания. Для этого в системе проводят поэтапные изменения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сбербанк Поезда
17 января 2024, 14:36
Концерт памяти Владимира Высоцкого прошел в библиотеке № 1 в Одинцове
Мария Шматкова
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Концерт бардовской песни прошел в библиотеке № 1 в Одинцове в рамках международного арт-фестиваля памяти Владимира Высоцкого. Участие в мероприятии приняли 14 исполнителей.

Концерт собрал поклонников творчества Владимира Высоцкого из Одинцова и соседних городов.

«Здесь собрались лучшие барды Одинцовского района. Они называет его Семеныч: так ласково, так нежно. И каждый горит, у каждого свои песни и свой смысл. Мы уже третий год проводим это мероприятие и каждый год звучат песни Высоцкого в их исполнении», - сказала режиссер-постановщик концерта Ирина Муравлева.

Следующий такой концерт пройдет в Звенигороде в Доме культуры «Огонек» 20 января.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru опубликована афиша зимних мероприятий, которые проходят в регионе каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Концерты

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