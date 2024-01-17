Выставка к годовщине снятия блокады Ленинграда пройдет в Одинцове

Экспозиция расскажет о военных действиях, приведших к разрыву блокадного кольца. Кроме этого, посетители узнают о военачальниках и бойцах Красной армии, защищавших осажденный город. На выставке представят предметы блокадного быта и фотографии из фондов музея, живописные и графические художественные работы. После торжественной части гостей ждет праздничная программа.

Тематическая выставка проходит в музее ежегодно. Каждый раз историческое событие освещают с разных ракурсов: от жизни во время блокады до военных операций.

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