Выставка к 30-летию изостудии «Карандаш» началась в Воскресенске

Изостудия «Карандаш» выросла из домашней школы рисования Ольги Катасоновой. Она давала уроки для соседских ребят. После занятия начали проходить в стенах Дворца культуры «Химик». Сегодня здесь занимается около 100 детей в возрасте от трех до 12 лет.

«В четыре-пять лет начинается путь юного художника. За короткий срок художника не вырастишь, не воспитаешь. Проходит на твоих глазах жизненный путь ребенка. Конечно, прикипаешь всех душой, а они - к тебе», - поделилась руководитель изостудии «Карандаш» Ольга Катасонова.

С 2003 года развивать художественные таланты Ольги Юрьевне помогает ее дочь и преемница Светлана Мосева. Высокий профессионализм педагогов отмечен почетным знаком главы городского округа Воскресенск «За отличие в труде».

«Я желаю нашей изостудии дальнейшего развития, процветания и творческих успехов», - сказала заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева.

За 30 лет работы изостудия выпустила в свет более двух тысяч воспитанников. Из них 80 связали свою профессиональную жизнь с искусством. Это художники, дизайнеры, аниматоры, архитекторы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Изостудия «Карандаш» выросла из домашней школы рисования Ольги Катасоновой. Она давала уроки для соседских ребят. После занятия начали проходить в стенах Дворца культуры «Химик». Сегодня здесь занимается около 100 детей в возрасте от трех до 12 лет.

«В четыре-пять лет начинается путь юного художника. За короткий срок художника не вырастишь, не воспитаешь. Проходит на твоих глазах жизненный путь ребенка. Конечно, прикипаешь всех душой, а они - к тебе», - поделилась руководитель изостудии «Карандаш» Ольга Катасонова.

С 2003 года развивать художественные таланты Ольги Юрьевне помогает ее дочь и преемница Светлана Мосева. Высокий профессионализм педагогов отмечен почетным знаком главы городского округа Воскресенск «За отличие в труде».

«Я желаю нашей изостудии дальнейшего развития, процветания и творческих успехов», - сказала заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева.

За 30 лет работы изостудия выпустила в свет более двух тысяч воспитанников. Из них 80 связали свою профессиональную жизнь с искусством. Это художники, дизайнеры, аниматоры, архитекторы.