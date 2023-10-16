Выставка к 105-летию Дмитровского кремля открылась в Подмосковье

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В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что в экспозиции представили отреставрированные предметы, которые многие годы хранились в фондах музея. Например, посетители смогут увидеть картину, написанную на дне коньячной бочки. Голландец Метсю был высоко оценен при жизни, но пик славы автора пришелся на XVII и XIX века, когда мастер стал считаться одним из лучших живописцев Золотого века.

Выставка продлится до 19 ноября. Подробности на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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