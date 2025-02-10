Выставка исторических фотографий к 100-летию города открылась в Озерах

На выставке представлены уникальные фотографии из личного архива мастера, накопленного за годы его работы в местных СМИ. Снимки отражают важные моменты истории города во второй половине XX века: городские виды, праздничные события, будни горожан и портреты людей, внесших вклад в развитие региона.

Коллекция фотографий, подаренная музею Абрамом Чудновским, насчитывает около четырех тысяч пленок, хранящихся в 85 коробках. Благодаря поддержке управления по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна было приобретено оборудование для оцифровки архивных материалов. Это позволило впервые показать широкой аудитории ранее неизвестные кадры. На выставке представлено более 60 наиболее выразительных работ, среди которых многие жители смогут узнать себя или своих близких.

«Абрам Абрамович был настоящей легендой для нашего города. Его объектив запечатлел самые разные моменты - от семейных праздников до масштабных городских мероприятий», - отметил руководитель краеведческого отдела музея Дмитрий Блинков. Выставка доступна для посещения гостям всех возрастов.