10 февраля 2025, 17:03

Выставка исторических фотографий к 100-летию города открылась в Озерах

Медиасток.рф
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В краеведческом отделе музея имени Дорониной, расположенном в городском центре культуры и досуга в Озерах, открылась выставка «Краски времени», приуроченная к предстоящему столетию города. Экспозиция посвящена работам местного фотографа Абрама Чудновского, который на протяжении многих лет запечатлевал жизнь Озер и его жителей.

На выставке представлены уникальные фотографии из личного архива мастера, накопленного за годы его работы в местных СМИ. Снимки отражают важные моменты истории города во второй половине XX века: городские виды, праздничные события, будни горожан и портреты людей, внесших вклад в развитие региона.

Коллекция фотографий, подаренная музею Абрамом Чудновским, насчитывает около четырех тысяч пленок, хранящихся в 85 коробках. Благодаря поддержке управления по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна было приобретено оборудование для оцифровки архивных материалов. Это позволило впервые показать широкой аудитории ранее неизвестные кадры. На выставке представлено более 60 наиболее выразительных работ, среди которых многие жители смогут узнать себя или своих близких.

«Абрам Абрамович был настоящей легендой для нашего города. Его объектив запечатлел самые разные моменты - от семейных праздников до масштабных городских мероприятий», - отметил руководитель краеведческого отдела музея Дмитрий Блинков. Выставка доступна для посещения гостям всех возрастов.

Выставки Озеры
10 февраля 2025, 18:29
Фундамент для нового кафе подготовили в парке «Дубрава» в Подольске
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В микрорайоне Климовск городского округа Подольск в парке «Дубрава» активно продолжаются работы по благоустройству в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды». На расчищенной территории уже подготовили фундамент для строительства нового кафе, тематических зон и аттракционов.

В рамках благоустройства в парке полностью обновят дорожно-тропиночную сеть, реабилитируют пруд и проведут оздоровление лесного пространства. Территорию расчистят от мелколесья и ветровальных деревьев, чтобы дать больше света и воздуха молодым саженцам. Для обеспечения безопасности в парке установят современную систему видеонаблюдения.

«Несмотря на зиму, продолжаем работы в одном из любимейших мест отдыха жителей. Уже освободили территорию от старых элементов, лавочек, игровых площадок, подготовили фундамент для возведения кафе и новых тематических зон, аттракционов. Сейчас модернизируем электрические сети и технические сооружения», - сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Согласно концепции проекта, парк «Дубрава» станет еще более комфортным и привлекательным для жителей и гостей города благодаря новым современным объектам и благоустроенным зонам отдыха.

Подольск Благоустройство Парки
10 февраля 2025, 18:26
Более 8 тысяч камер системы «Безопасный регион» установили в Красногорске
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Камеры мониторят ситуацию в реальном времени, что способствует быстрому реагированию правоохранительных органов на различные происшествия и предотвращение правонарушений. Это направлено на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка на территории округа.

Несмотря на наличие данного оборудования, некоторые граждане продолжают игнорировать правила, касающиеся размещения объявлений, листовок и графических изображений. Эти действия зачастую осуществляются без предварительного согласования с органами местного самоуправления, что является нарушением.

Согласно статье 6.5 Кодекса Московской области об административных правонарушениях, размещение информации в неустановленных для этого местах является нарушением.

Для граждан размер штрафа может достигать 2,5 тысячи рублей. Должностные лица, допустившие подобные нарушения, могут быть оштрафованы на сумму до 10 тысяч рублей, а юридические лица рискуют получить штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Штрафы Красногорск Благоустройство Правила
10 февраля 2025, 18:07
Детскую музыкальную школу в Красногорске отремонтируют к 1 сентября
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В школе имени Наседкина на улице Вокзальной в Красногорске, продолжается капитальный ремонт. Заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов провел инспекцию хода ремонтных работ.

На данный момент готовность объекта составляет 25%. Как сообщил Богдан Андриянов, школе, построенной в 1982 году, давно требовался капитальный ремонт.

В нем задействовано 35 человек. Ремонт ведется в плановом режиме. На текущем этапе проводятся работы по оштукатуриванию стен и прокладыванию инженерных систем.

После завершения ремонта обновленное здание школы сможет встретить своих учеников и преподавателей в современных просторных аудиториях, которые будут оборудованы всем необходимым для занятий, включая музыкальные инструменты и мультимедийное оборудование.

Красногорск Дети Школы Строительство Музыка
10 февраля 2025, 17:49
Экскурсию на выставку старинных прялок провели для детей в Электроуглях
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В краеведческом зале культурно-досугового центра «Квант» в Электроуглях прошла увлекательная экскурсия для дошкольников из Центра образования № 33. Ребята побывали на выставке старинных прялок под названием «Три девицы под окном пряли поздно вечерком».

Дети с интересом погрузились в атмосферу прошлого, узнав, как жили наши предки: вели натуральное хозяйство, сами строили дома, пекли хлеб и создавали одежду своими руками. Маленькие гости не только полюбовались расписными прялками и попробовали подержать в руках веретено, но и открыли для себя множество интересных фактов о жизни в старину.

На первый взгляд, прялка - это всего лишь простое приспособление для создания нити. Однако, если присмотреться внимательнее, за ее кажущейся простотой скрывается целый мир символов и образов. Форма прялки, узоры и резьба на ней содержат зашифрованные представления о мире, которые были важны для крестьянской культуры. Прялка не только служила инструментом труда, но и являлась настоящим произведением искусства, символом семейного уюта и оберегом, связанным с важными традициями и обрядами.

Кроме того, под руководством воспитателей ребята сыграли на деревянных ложках, создав весёлый ансамбль ложкарей. Это стало ярким моментом экскурсии, который подарил детям радость и позволил почувствовать себя частью богатой культурной истории.

Подобные мероприятия помогают детям не только весело провести время, но и узнать больше о культуре своего края. Они учат уважать наследие предков, ценить традиции и понимать важность сохранения знаний для будущих поколений.

Экскурсии Школьники Богородский

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