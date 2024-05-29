Выставка художников-анималистов началась в Солнечногорске

Читайте нас в:

Лидеров по производству игр и игрушек определили в России в преддверии Международного дня защиты детей. Предприятия Подмосковья вошли в топ-10 крупнейших компаний, о чем сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Первое место занимает «Мир хобби» (выручка выросла на 7,5%), второе место - «Десятое королевство» (динамика по выручке - 7,9%), а на третью позицию поднялась компания «Астком» (ТМ «Волшебный мир»).

Из 15 компаний-лидеров пять занимаются производством настольных игр. Спрос на эту категорию детских товаров растет. Еще три предприятия выпускают пластиковые игрушки.

В числе лидеров по четыре компании из Москвы и Подмосковья, две из Санкт-Петербурга. Производители из этих регионов заняли три первых места.

«Наша компания уделяет особое внимание роли игры в развитии ребенка. Наша особая гордость - использование инновационных технологий в создании своих продуктов. Разработчики игр активно работают с педагогами и психологами, чтобы учесть все аспекты развития ребенка», - рассказала генеральный директор подмосковной компании «Десятое королевство» Маргарита Мусатова.

«Десятое королевство» выпускает более двух тысяч артикулов в год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».