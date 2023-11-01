Выставка художника Константина Лапина началась в Коломне

Константин Ляпин является членом Союза художников России. Он работает техниках линогравюры и монотипии, но основные работы выполнены в технике пастели. Именно они и представлены на выставке в Коломне. Посетители смогут увидеть 40 картин автора.

Выставка продлится до 26 ноября. Правила посещения можно узнать на сайте картинной галереи.

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