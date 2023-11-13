Выставка художницы Жанны Макаровой «Лучами света говоря» открылась в Мытищах

Творческий путь Жанны Макаровой начался в шесть лет. За плечами у художницы уже множество экспозиций, которые были представлены не только в Мытищах, но и в Москве, Риме, Мадриде.

На открытии выставки глава округа Юлия Купецкая в торжественной обстановке вручила благодарственное письмо художнице.

«Можно сказать, что я счастливый человек, потому что являюсь обладателем одной из ее работ. Ваза с цветами радует меня каждый день. Все картины наполнены теплом, детской непосредственностью и любовью к жизни», - отметила Купецкая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.

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