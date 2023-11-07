Выставка гжели откроется в музее «Дмитровский кремль»
Выставка «Гжельские мотивы» откроется в музее «Дмитровский кремль» 9 ноября. На ней представят объекты станкового и прикладного искусства.
Как рассказали в министерстве культуры и туризма Подмосковья, посетители увидят гжель в керамике, живописи и графике, а также в архитектурных проектах. Авторы покажут мастерство, верность ценностям и традициям и универсальность.
Выставка продлится до 15 января.
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