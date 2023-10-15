Выставка «Город, который я люблю» открылась в Ногинском доме художника

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Художница Ольга Журина рассказала, что начала интересоваться техникой печатной графики еще во время обучения в институте. Ей очень хотелось создать серию городских пейзажей именно при помощи «сухой иглы».

«На доске гравируется форма, и при помощи специальной краски создают оттиск. Можно сделать несколько оттисков, дорабатывать их, делать на разной бумаге - и каждый из них будет отдельной уникальной работой, одинаковыми они не получаются. Самые любимые из работ, представленных на выставке - это „Уходящая красота“, где изображен фонтан, утопающий в цветах. А также „Дворик“, она получилась очень атмосферной: штрихи, фактура травы и дома, вход в старенький домик», - поделилась художница.

По словам Ольги Журиной, она также создает работы в технике живописи и преподает ее детской художественной школе.

Ольга Журина - художник, преподаватель детской художественной школы им. Н. Н. Лаврентьевой городского округа Электросталь. Окончила художественную школу и художественно-графический факультет МПГУ. Освоила технику «сухая игла» и «линогравюра» под руководством профессора Барцица Рауфа Чинчоровича, члена Московского Союза Художников. С 2021 является членом союза художников России.

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