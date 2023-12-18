18 декабря 2023, 11:47

Выставка европейского натюрморта пройдет в Коломне

Министерство культуры и туризма Московской области
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Новая выставка откроется 21 декабря в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне. В экспозиции представят более 30 натюрмортов европейских художников.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что выставка под названием «Великолепная эпоха натюрморта. Европейская живопись XVII–XVIII веков» представит картины из частной коллекции. В экспозиции можно увидеть работы таких художников, как Балтазар ван дер Аст, Виллем ван Алст, Ян ван Кессель, Абрахам ван Бейерен, Франс Снайдерс и других. Эти произведения искусства будут показаны впервые.

Натюрморт пришел в моду во время XVII–XVIII веков и был особенно популярен в Голландии и Фландрии. Тематическое разнообразие включало цветочные, охотничьи, рыбные и другие композиции. Иногда на таких картинах можно увидеть и людей. Визуальные истории натюрмортов раскрывали различные смыслы, включая религиозные истории и моральные догмы. Выставка позволит оценить многогранность жанра в эпоху Нового времени.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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Коломна Выставки Туризм Картины Художники
18 декабря 2023, 12:04
Импортозамещающее предприятие по выращиванию грибов появилось в Орехово-Зуеве
Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Представительство ООО «Сибирский мицелий» открылось в Орехово-Зуеве на базе действующего грибного комплекса «Лесторфмаш». Предприятие появилось по программе импортозамещения. Теперь в округе наладят промышленное выращивание грибов и производство грибных блоков.

На подмосковном предприятии оборудовали холодильные камеры для хранения мицелия. Также на базе грибного комплекса работает лаборатория «Сибирский мицелий» - она производит мицелий высшей пробы с применением современных технологий.

«В последнее время мы наблюдаем рост заинтересованности бизнеса в области грибоводства. На территории Московской области появляются новые хозяйства, которые занимаются выращиванием и переработкой разных видов грибов», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Предприятие из Новосибирска производит мицелий сортов грибов: вешенок, шампиньонов, еринги, эноки и шиитаке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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Импортозамещение
18 декабря 2023, 11:28
Еще 3 дома достроили в ЖК «Березовая роща» в Раменском
пресс-служба МинЖил политики МО
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Права еще 158 дольщиков ЖК «Березовая роща» восстановили в Раменском. Разрешение на ввод трех достроенных домов в эксплуатацию выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Жилой комплекс «Березовая роща» начинала строить компания «Земли Московии». Передать квартиры 636 дольщикам обещали еще в 2014 году, но застройщик не выполнил обязательств.

В ноябре 2020 года Фонд развития территорий принял решение достраивать 13 домов жилого комплекса. В марте 2022-го Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области возобновил работы. Первые девять домов уже сданы, строительство еще четырех завершается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что действие жилищного сертификата для переселенцев из аварийных домов продлевают в Подмосковье.

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Дольщики Раменское
18 декабря 2023, 11:27
Художественная выставка работ Константина Горбатова началась в «Новом Иерусалиме» в Истре
Министерство культуры и туризма Московской области
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Выставка работ Константина Горбатова «Путь цвета» открылась в музее «Новый Иерусалим» в Истре. В экспозиции представлено более 80 произведений из музейного собрания.

Выставка продлится до 14 января. Посетители смогут познакомиться с работами мастера, написанными в разных странах мира. В Министерстве культуры и туризма Московской области уточнили, что впервые за несколько лет в экспозиции представили графику с зарисовками видов Лондона и Палестины.

«Выставка „Путь цвета“ - это своеобразный подарок многочисленным почитателям Константина Горбатова. По натуре и по судьбе странник, художник чутко реагировал на природу, считая ее главным учителем, черпая в ней вдохновение и краски», - прокомментировала куратор выставки Людмила Денисова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Истра Художники
18 декабря 2023, 11:20
Благотворительный марафон в Мелихове помог приобрести инвалидную коляску для жительницы Чехова
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
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Ульяна Давыдова из Чехова получила новую прогулочную инвалидную коляску благодаря средствам, собранным на благотворительном марафоне в музее-заповеднике «Мелихово». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Марафон под названием «Не уставайте делать добро!» организовал фонд «Дом с маяком». На нескольких площадках прошли концерты, лекции, мастер-классы, выступления театральной мастерской «ПЛОТ», а также ярмарка изделий, созданных людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Благодаря участникам марафона и поддержке спонсоров удалось приобрести инвалидную коляску для Ульяны Давыдовой.

Благотворительный марафон для помощи детям проводится в музее-заповеднике Чехова «Мелихово» каждый год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Дети Чехов

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