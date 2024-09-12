Выставка Елены Соломиной из «Активного долголетия» началась в Химках

Экспозиция включает в себя натюрморты и пейзажи. Елена активно участвует в жизни округа, увлекается творчеством и помогает собирать гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции.

«Елена Анатольевна - прекрасный пример того, как творчество и патриотизм идут рука об руку. В ее работах мы видим не просто игру красок на холсте, а настоящее отражение любви к родине, городу и жизни», - рассказала лидер движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Кириллова.

Выставку приурочили к 85-летию городского округа Химки. Она будет работать до конца сентября. Экспозиция открыта с понедельника по пятницу с 08:30 до 20:00, а также в субботу - с 11:00 до 13:00 по адресу: улица Ленинградская, дом № 18А.

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