Выставка «Азбука иконописи» открылась в картинной галерее имени Горшина в Химках

Компания «Икс Ред Групп» получила грант от правительства Московской области в области науки, технологий, техники и инноваций. Выделенные средства планируется направить резиденту ОЭЗ «Дубна» на разработку комплексной системы виртуальной реальности (VR) для обучения управлению беспилотными аппаратами RuSky, которая будет имитировать рабочее место оператора таких аппаратов.

Грант от правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций предоставляется с 2014 года и является важным механизмом поддержки компаний Подмосковья для воплощения идей ученых и разработчиков в жизнь.

Специалисты компании «Икс Ред Групп» уже пятый год ведут исследования и разработки в области виртуальной и дополненной реальности в ОЭЗ «Дубна». Среди их проектов - унифицированная экосистема для доступа к VR-контенту, уникальные перчатки-контроллеры с тактильной отдачей для работы в виртуальной среде, изготовленные полностью из отечественных компонентов. Кроме того, компания активно участвует в разработке игровых продуктов.

Необходимость нового проекта «Икс Ред Групп», который получил поддержку от правительства региона, связана с растущим спросом на доступные системы обучения управлению беспилотными аппаратами в связи с увеличением производства отечественных беспилотных авиационных систем и их компонентов в рамках федеральных проектов.

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