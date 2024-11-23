23 ноября 2024, 14:48

Выставка артефактов Великой Отечественной войны прошла в Павловском Посаде

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Поисковый отряд «Восток» из Электрогорска представил уникальную выставку экспонатов, связанных с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Экспозиция была организована в рамках военно-патриотической игры «Юный спецназ», которая прошла на базе гимназии № 1 в Павловском Посаде.

Мероприятие стало частью сотрудничества отряда «Восток» с «Движением первых», которое началось в прошлом году.

«Мы с радостью принимаем участие в таких инициативах и стараемся донести до широкой аудитории информацию о поисковой работе. Многие люди не до конца понимают, чем занимаются поисковые отряды, и часто удивляются, узнав, что до сих пор на местах боев Великой Отечественной войны тысячи добровольцев ищут останки погибших солдат и командиров РККА, устанавливая их имена и судьбы», - рассказал руководитель отряда Егор Черналов.

Выставка вызвала большой интерес у участников и гостей мероприятия, напомнив о важности сохранения исторической памяти и роли поисковых отрядов в этом деле.

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Выставки Павловский посад
23 ноября 2024, 14:55
Снятый в Павловском Посаде фильм стал победителем всероссийского конкурса
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В Нижнем Новгороде подвели итоги XI Всероссийского фестиваля-конкурса туристических видео «Диво России». Победу в номинации «Игровое кино» горизонтального формата одержал фильм-сказка «Тайна старинных часов», созданный творческими объединениями Павлово-Посадского городского округа.

Этот проект стал настоящим примером народного творчества: в его создании приняли участие школьный театр «Веретено», театральный коллектив «СказкаГрад», профессиональный актер театра Сергей Шимин, исполнивший роль разбойника Чуркина, а также множество энтузиастов, объединенных любовью к Павловскому Посаду, его культуре и истории.

В этом году мероприятие собрало рекордное количество участников - более 250 проектов из разных регионов страны боролись за победу в более чем 30 номинациях. Оценивали работы профессионалы высочайшего уровня - эксперты в области видеомаркетинга и брендинга из семи федеральных телеканалов. Творческим вдохновителем и создателем фильма выступила Анна Суница, директор и главный редактор телеканала «Радуга».

«Сильнейшие соперники, упорная борьба! Приятно, что члены жюри и зрители со всей страны смогли увидеть Павловский Посад, оценить его уютную красоту, благоустроенные общественные территории, новые парки и скверы… Поздравляю всех причастных к созданию фильма! Это наша общая победа!», - отметила Анна Андреевна.

Но на этом успех павлово-посадского проекта не заканчивается. До 30 ноября фильм «Тайна старинных часов» участвует в народном голосовании в социальных сетях. Все желающие могут поддержать подмосковный проект и помочь ему завоевать еще одну награду.

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Кино Павловский посад конкурсы
23 ноября 2024, 14:43
Встреча волонтеров прошла в «Доброй мастерской» в Павловском Посаде
Администрация Павлово-Посадского городского округа
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В центре «В теме добра» в Павловском Посаде состоялась вторая встреча «Доброй мастерской». На первой встрече участники уже успели сделать первые добрые дела: для подопечных связаны первые носочки, а также благотворители передали наборы для вышивки.

Встречи творческих волонтеров будут проходить каждую неделю по четвергам с 14:00 до 17:00. Возраст участников не имеет значения: главное - желание помочь и участвовать в добром деле.

«После первой встречи у нас уже есть маленькие результаты: первые носочки для подопечных готовы. А еще благотворители передали для нашей „Доброй мастерской“ наборы вышивок. Если вы умеете вышивать и готовы своими руками вышить небольшую работу, ждем вас завтра в нашем центре. Мы будем рады видеть всех желающих», - рассказала руководитель центра Елена Петрова.

Напомним, что «Добрая мастерская» была открыта 14 ноября. Это инициатива автономной некоммерческой организации «В теме добра», которая занимается развитием волонтерства в Подмосковье и поддерживает гражданскую активность. На занятиях мастерской волонтеры изготавливают поделки, брелки, подарки, а также вяжут теплые вещи - носки и варежки для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

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Павловский посад
23 ноября 2024, 14:41
«Будем за вас болеть!» Воробьев пожелал успехов подмосковной команде в финале «Битвы роботов»
Телеканал «360»
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Финал «Битвы роботов» проходит Мытищах. В нем принимают участие 32 команды, а призовой фонд составляет шесть миллионов рублей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил соревнования и пообщался с представителями команды Istok.Robotics филиала РТУ МИРЭА из Фрязина.

На этот раз команда участвует в турнире в обновленном составе и с новым роботом. Участники отметили, что внимательно изучают машины соперников перед турниром, когда становится известна сетка.

«Успехов вам. Будем за вас болеть!» - подчеркнул Воробьев.

Губернатор также рассказал о планах по строительству IT-колледжа в Подмосковье. При этом в его создании принимает участие команда специалистов из Китая.

«Мы думаем, как сделать так, чтобы после девятого класса пойти в колледж, но получить высшее образование. То есть систему сделать так, что в девятом классе идешь в колледж, учишься, а затем автоматически получаешь высшее образование», - рассказал Воробьев.

Представители команды пообещали помочь ему с разработкой и реализацией этой идеи.

Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть по ссылке.

Мытищи Роботы Андрей Воробьев Образование
23 ноября 2024, 00:15
Число зарядных станций для электромобилей в Наро-Фоминске увеличилось до 10
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В Московской области активно развивают электрозарядную инфраструктуру: к концу года число зарядных станций может превысить 650 единиц. В Наро-Фоминском городском округе уже разместили 10 таких пунктов для подзарядки электромобилей.

Зарядные станции в Наро-Фоминске расположены у дома № 7 на площади Свободы, у дома № 10 на улице Маршала Жукова, у дома № 5 по улице Найданова-Железнова, на участке № 43 74 километра Киевского шоссе, в деревне Елагино на 76 километре Киевского шоссе, в деревне Нефедово на 85 километре Киевского шоссе с правой стороны, в деревне Назарьево, в городе Верея вблизи дома № 75 на 1-й Советской улице, в городе Апрелевка у домов № 87 и № 89 на Апрелевской улице.

В Московской области все зарядные пункты можно найти в мобильных приложениях «Россети Электротранспорт», «Plug me» от «Мособлэнерго» и других компаний.

Отметим, что всего в регионе сейчас действуют свыше 530 станций разной мощности. К концу года их количество может возрасти до 650 единиц и более.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Машины Электромобили

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