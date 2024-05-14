14 мая 2024, 08:46

Выставка археологических открытий Подмосковья началась в Дмитрове

Телеканал «360»
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Уникальные экспонаты с раскопок представили на выставке «Археологические открытия Подмосковья» в Дмитрове. Ее приурочили к 870-летию со дня основания города.

На выставке есть экспонаты из нескольких периодов истории. Раскопки проводили в Дмитрове, Сергиевo-Посаде и Верее. Особое место занимают атрибуты духовной жизни Троице-Сергиева монастыря: нательные кресты, иконки и книжные застежки.

«Все знаковые периоды, которые переживала наша страна, отразились в культурном слое города. И через вещи мы можем лучше осязать и понимать историю», - сказала заместитель директора по науке Института археологии РАН Ася Энгаватова.

Выставку дополняют фотографии Андрея Бронникова, выполненные в режиме макросъемки. Они помогают увидеть даже самые мелкие детали, рассмотреть каждый экспонат и глубже погрузиться в его историю.

«Каждый из этих предметов уникален по-своему. Все эти вещи дополняют картину замечательной истории древнего города Дмитрова», - отметил археолог-реставратор, сотрудник музея-заповедника «Дмитровский Кремль» Владимир Зельфер.

Выставка будет работать до 27 октября. Вход бесплатный.

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Выставки Дмитров
14 мая 2024, 09:05
Акция «Возьми друга из приюта» прошла в Наро-Фоминске
Unsplash
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Акция «Возьми друга из приюта» прошла в Наро-Фоминске во второй раз. Ее организовали при поддержке администрации округа. В добрые руки отдали уже около десятка животных.

Среди помощников и волонтеров акции были ребята из экологического объединения «Зеленый патруль».

«Мы здесь уже второй раз, каждый год принимаем участие, чтобы животные нашли себе хозяев. Если уже взял собаку - нужна ответственность за нее и уход - это же друг», - поделился активист эковолонтерского объединения «Зеленый патруль» Данила Морозовский.

Специалисты делятся с новыми хозяевами всеми необходимыми рекомендациями по уходу за питомцем. В добрые руки отдают с соблюдением всех ветеринарных и юридических норм.

«В прошлом году за год мы провели 18 подобных выставок и очень большое количество наших четвероногих друзей нашли себе новые семьи. Мы не просто передаем животных всем желающим, но еще и отслеживаем их судьбу - наши волонтеры регулярно связываются с новыми владельцами», - рассказала член Общественной палаты Московской области Александр Кумохин.

Помимо выставки животных, в день акции было много интересных активностей. Например, мастер-классы от опытных кинологов и конкурс чтецов.

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Наро-Фоминск Животные
14 мая 2024, 00:48
Патриотический автопробег «Дорогами Победы» пройдет в Подмосковье 16 мая
Freepik
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В Подмосковье 16 мая стартует патриотический автопробег «Дорогами Победы», организатором которого выступает Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница». Мероприятие посвящено победе над нацизмом в Великой Отечественной войне, оно начнется в 10:00 и закончится в 19:00.

Автопробег пройдет по городам воинской славы Подмосковья: Наро-Фоминску, Можайску, Волоколамску, Дмитрову. Тематические митинги и возложение цветов организуют в местах установки стел с гербом города и текстом указа президента о присвоении звания.

Участниками патриотического автопробега станут 16 пилотов с инвалидностью, управляющие машинами с ручным управлением. В мероприятии примут участие инвалиды с военной травмой, участники СВО, спортсмены-паралимпийцы, члены регионального штаба ОНФ, подмосковные депутаты и чиновники разных уровней.

Автопробег пройдет при поддержке гранта для НКО Московской области с участием средств Фонда президентских грантов. Координировать мероприятие будет министерство информационных и социальных коммуникаций.

Наро-Фоминск Дороги Машины Инвалиды Волоколамск Дмитров Можайск
13 мая 2024, 23:46
Рейды по участкам с нецелевым использованием прошли в Подмосковье
Министерство имущественных отношений Московской области
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Специалисты Министерства имущественных отношений Московской области провели осмотры территорий, где участки земли используются не по целевому назначению. Рейды прошли с 10 по 12 мая в Наро-Фоминске, Красногорске и Мытищах.

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой, в трех муниципалитетах удалось выявить много нарушений.

«Земля под ИЖС или ЛПХ, а по факту на участках ведется незаконная деятельность, к примеру, работы по резке металла, приемке грунтов, изготовление памятников, гостиничный бизнес и так далее, что противозаконно. И не только с точки зрения нецелевого использования, но и со стороны экологического правонарушения», - рассказала Адигамова.

Она добавила, что за три дня рабочих выездов выявлено почти 60 нарушений по нецелевому использованию. Чем ближе к МКАД, к федеральным, региональным трассам, тем больше проблемных объектов.

«Цель, которую мы поставили перед собой, совершая такие выезды, - определить соответствующие меры и алгоритмы, чтобы помочь бизнесу продолжить вести деятельность, но на законных основаниях, а главное, не доставлять дискомфорт рядом проживающим жителям», - заключила Адигамова.

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Мытищи Строительство Бизнес
13 мая 2024, 23:38
Главстройнадзор проверил строительство ЖК в Домодедове
Главгосстройнадзор МО
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Специалисты подведомственного Главгосстройнадзору Московской области «СтройЭксперта» проверили, как идет возведение жилого комплекса «Прибрежный парк». Инспекторов интересовало, прежде всего, соответствие установленным в проектной декларации параметрам.

Строящиеся дома рассчитаны на 3424 квартиры. Жилой комплекс возводят вблизи деревни Павловское и села Ям в городском округе Домодедово.

Проверка показала, что фактический объем выполненных работ соответствует данным, указанным в проектной декларации - строительство идет по графику.

На территории ЖК расположены три детских сада, школа, поликлиника и спортивный комплекс с бассейном. В пяти минутах ходьбы находится остановка общественного транспорта и железнодорожная станция «Ленинская».

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Школы Строительство Детские сады

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