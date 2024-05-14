Выставка археологических открытий Подмосковья началась в Дмитрове

На выставке есть экспонаты из нескольких периодов истории. Раскопки проводили в Дмитрове, Сергиевo-Посаде и Верее. Особое место занимают атрибуты духовной жизни Троице-Сергиева монастыря: нательные кресты, иконки и книжные застежки.

«Все знаковые периоды, которые переживала наша страна, отразились в культурном слое города. И через вещи мы можем лучше осязать и понимать историю», - сказала заместитель директора по науке Института археологии РАН Ася Энгаватова.

Выставку дополняют фотографии Андрея Бронникова, выполненные в режиме макросъемки. Они помогают увидеть даже самые мелкие детали, рассмотреть каждый экспонат и глубже погрузиться в его историю.

«Каждый из этих предметов уникален по-своему. Все эти вещи дополняют картину замечательной истории древнего города Дмитрова», - отметил археолог-реставратор, сотрудник музея-заповедника «Дмитровский Кремль» Владимир Зельфер.

Выставка будет работать до 27 октября. Вход бесплатный.

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