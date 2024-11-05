Выставка археологических находок открылась в Дмитровском кремле
Открытие экспозиции «Древние воины — защитники Руси» состоялось в музее-заповеднике. В организации выставки принимал участие Институт археологии Российской академии наук.
Торжественное мероприятие по случаю открытия посетили сотрудники института. Заведующая отделом археологического наследия, руководитель Подмосковной экспедиции, Ася Энговатова произнесла приветственное слово.
Посетителей Дмитровского кремля встречали вооруженные воины в доспехах, роль которых исполнили участники клубов исторической реконструкции. В холле музея разместились четыре интерактивные зоны разной тематики. В экспозицию вошли подлинные предметы, найденные археологами в Нижнем Новгороде, Подмосковье, Оренбургской и Владимирской областях.
Гости музея увидели военные артефакты, познакомились с различными видами старинного оружия и узнали об их истории. Сотрудник Института археологии Владимир Зейфер прочитал лекцию о формировании культурного слоя, а все желающие поучаствовали в мастер-классе по старинному письму.
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