Выставка археологических находок открылась в Дмитровском кремле

Леса Подмосковья вновь стали местом притяжения отечественных кинематографистов. С начала года здесь сняли больше 100 новых фильмов и сериалов.

В Комлесхозе Подмосковья рассказали, что чаще всего в этом году съемки проходили в Подольском лесничестве. Фраза «Мотор!» под киношные хлопушки с разными названиями прозвучала здесь 45 раз.

Вторым по популярности стало Дмитровское лесничество - его леса стали декорациями для 14 картин. Истринский филиал был в кадре не менее 12 раз, а Звенигородский и Ногинский - восемь и шесть.

Например, в Подмосковье сняли третью часть фильма «Непослушник», сериалы «След» и «Балабол», исторические драмы «Князь Андрей» и «Княгиня Ольга». Есть в списке и эпические «Конец света» с «Бездной», и странные «Зорро в России/Дубровский». Детей порадует картина «Баба Яга спасает Новый год».

Лесничие «Мособллеса» внимательно следят за соблюдением правил пожарной и санитарной безопасности во время съемок. Киногруппы бережно относятся к природе, убирают после себя весь мусор.