Выставка акварели Ольги Бор открылась в художественной галерее Лобни

«Был эпизод такой достаточно смешной, но значимый. Поправив розочку одной своей студентки, я решила, что мне надо написать свою розочку. И здесь есть эта розочка, которую, собственно говоря, я для себя написала. И мне понравилось», - сообщила Бор.

Ольга преподавала в университете имени Строганова, а затем организовала свою студию живописи и рисунка. За 30 лет она выпустила несколько сотен учеников. Экспозиция в художественной галерее Лобни стала первой персональной выставкой Ольги Бор в России.

«Каждый художник, конечно, по-своему интересен, но этот художник меня, конечно, поразил своей манерой. Восхитительный рисовальщик», - заявил директор галереи Константин Буйко.

В ноябре Ольга Бор проведет в Лобне мастер-классы по портрету и модели. А увидеть работы художника, который считает жизнь без кисточки невозможной, жители Лобни могут до 10 декабря.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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