Высокотехнологичный производственный центр открыли в Жуковском

Управление образования администрации Дмитровского округа запустило серию семинаров для педагогов-психологов и социальных педагогов, работающих в местных образовательных учреждениях. Основная цель мероприятий — обучение специалистов современным методам профилактики детского неблагополучия и деструктивного поведения у подростков.

Первый семинар прошел на базе Инженерной школы города Дмитрова и собрал более 80 участников. В рамках встречи обсуждались подходы к поддержке детей и подростков, которые сталкиваются с жизненными трудностями, а также способы помочь им обрести уверенность в себе и почувствовать свою значимость.

«Сегодня в школах важно не только сопровождать учебный процесс, но и уделять внимание детям, которые испытывают стрессовые ситуации и могут проявлять деструктивное поведение. Мы стремимся дать нашим специалистам инструменты для раннего выявления таких проблем и их эффективной профилактики», - отметила начальник управления образования Татьяна Малинникова.

Эксперты подчеркнули, что причины деструктивного поведения подростков зачастую связаны не только с заболеваниями, но и с семейными проблемами, школьными перегрузками и недостатком внимания со стороны взрослых. Спикеры рассказали о признаках, которые помогают выявить детей, нуждающихся в поддержке, на ранних этапах, а также предложили практические алгоритмы работы с ними.

Директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин отметил, что ребенок должен чувствовать свою значимость в этом мире. Если это базовое стремление не удовлетворено, его внутренний мир разрушается, что может привести к серьезным последствиям. Он также подчеркнул важность межведомственного взаимодействия между школами, социальными службами, медицинскими учреждениями и правоохранительными органами.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина выразила уверенность в том, что такие семинары помогут педагогам своевременно выявлять риски и оказывать необходимую помощь детям.

«Это важный шаг на пути к созданию безопасной и комфортной образовательной среды для всех школьников округа», - подчеркнула она.

Семинары продолжат проводиться в течение года, чтобы охватить как можно больше специалистов и укрепить систему поддержки детей и подростков в муниципалитете.