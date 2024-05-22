22 мая 2024, 08:49

Высокотехнологичную ферму племзавода «Повадино» построят в Домодедове

Телеканал «360»
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Строительство новой высокотехнологичной фермы на 1200 голов племзавода «Повадино» ведется в Домодедове. После открытия первого этапа здесь появятся коровник, административный корпус и несколько хозяйственных блоков.

На новой ферме для животных обеспечат хороший воздухообмен и освещение, а сами коровы будут содержаться без привязи.

«Это первая ферма такого плана. Здесь предусмотрена сепарация навоза, будет установлен биореактор, который будет перерабатывать подстилку в торф. Его можно будет повторно использовать для подстилки. Экологическая обстановка улучшится», - рассказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

В предприятие вложили около 900 миллионов рублей. Ожидается, что инвестиции окупятся в течение трех лет. Для привлечения интереса к животноводству по предприятию будут водить экскурсии.

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Сельское хозяйство Строительство Животные
22 мая 2024, 02:35
Военные следователи провели рейд по поиску уклонистов в Щелкове
РИА «Новости»
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Следователи военного следственного отдела по Балашихинскому гарнизону вместе с полицией провели рейд по поиску уклонистов и нелегальных мигрантов в Щелкове. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Силовики выявляли потенциальных уклонистов от срочной службы и тех, кто незаконно находится в нашей стране», - сообщил собеседник 360.ru.

По данным источника, в рамках рейда правоохранительные органы проверили 24 частных дома и 345 квартир. В результате проверки составили 47 протоколов об административных правонарушениях, организовано 27 процессуальных проверок, возбуждено 23 уголовных дела.

На прошлой неделе аналогичный рейд прошел в Балашихе, Щелкове, Лосино-Петровском и поселке Фрязево. Правоохранительным органам удалось выявить более 20 уклонистов. На воинский учет поставили 10 человек, четырех привлекли к административной ответственности, а семерых мужчин, недавно получивших российские паспорта, направили на прохождение срочной службы.

Военные Щелково Полиция
22 мая 2024, 01:06
Соревнования по айкидо пройдут в Подмосковье с 24 по 26 мая
Национальный совет айкидо России
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Соревнования по айкидо пройдут в период с 24 по 26 мая в Раменском городском округе. Мероприятие состоится в рамках XII летней спартакиады учащихся России 2024 года.

Состязания проведут среди девушек и юношей во дворце спорта «Борисоглебский» в дисциплинах «кихон-вадза» в парном разряде и «дзюи-вадза» в парном и групповом разрядах. Участие в соревнованиях примут спортсмены из 17 регионов России в возрастной группе 13-15 лет.

Победителей и призеров ожидают награды, среди которые медали и кубки, причем лучшие спортивные коллективы также получат командные награды. Отмечается, что айкидо уже в пятый раз подряд включено в программу летних спартакиад.

Организаторами мероприятия выступают министерство спорта России и национальный совет айкидо России, а проведение соревнований будет соответствовать целям федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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Спортсмены
21 мая 2024, 23:32
Свыше 600 навалов мусора устранили в Подмосковье за неделю
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Контроль за состоянием контейнерных площадок на протяжении всего года осуществляется инспекторами ГУСТ Московской области. Особое внимание уделяется чистоте прилегающих к ним территорий в теплое время года, когда наступает сезон дачного и загородного отдыха.

Порядок складывается из нескольких факторов. Во-первых, объем бункеров рассчитывается исходя из числа жителей населенных пунктов или многоквартирных домов. Во-вторых, жители не оставляют мусор рядом с контейнерами, а в-третьих, соблюдается регулярный график вывоза мусора.

На прошлой неделе коммунальные службы устранили около 600 случаев навалов мусора около контейнерных площадок. Например, проведена уборка на 167 объектах в Ленинском городском округе, включая площадки в деревне Жабкино, на улице Центральной, 11А, и другие.

Более 100 объектов очистили за неделю в Одинцовском районе. Уборка была проведена на территории, прилегающей к контейнерным площадкам, на улице Фасадная, 9, 11, в Немчиновке, на улице Связистов, 4, 6, на улице Чистяковой, 72А, и других.

Представители ГУСТ МО подчеркнули, что мониторинг состояния контейнерных площадок будет продолжаться в течение всего сезона. Жителям также рекомендуется поддерживать чистоту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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Мусор
21 мая 2024, 23:06
Глава Лобни провела совещание по вопросам благоустройства в городе
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Глава Лобни Анна Кротова обсудила вопросы благоустройства на встрече со своими заместителями и руководителями организаций. Также на совещании глава города подвела итоги уже проделанной работы.

В Лобне идет работа по обновлению контейнерных площадок. Из 14 запланированных площадок уже отремонтировано 6. Ремонт завершат к середине июня.

За неделю отремонтировали 49 входных групп и заделали межпанельные швы в 7 домах. Покрасили 45 контейнерных площадок, 450 урн и 6180 метров ограждений. На общественных территориях идет ремонт и замена резинового покрытия.

В Лобне уже отремонтировали улицы Рабочую и Можайского, заканчивают ремонт на Чехова. Во дворах делают ямочный ремонт и продолжают локальный ремонт дорог. Анна Кротова поручила выяснить, какие гарантийные обязательства есть по работам прошлого года.

На этой неделе в школах города пройдут Последние звонки и экзамены. Представители администрации поздравят выпускников и обсудят, как обеспечить тишину во время экзаменов Продолжается реконструкция Центрального парка. Основная часть парка планируется к открытию 15 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Благоустройство Лобня Работа

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