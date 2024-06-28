28 июня 2024, 15:05

Высокий класс пожарной опасности ввели в лесах Подмосковья из-за жары

Комитет лесного хозяйства МО
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Подмосковный Комлесхоз предупредил о высоком классе пожарной опасности в предстоящие выходные. По прогнозу синоптиков в регионе установиться экстремально жаркая погода — до 32 градусов тепла.

Все службы комитета перевели в режим повышенной готовности.

«На круглосуточном дежурстве находятся диспетчеры региональной диспетчерской службы, которые обеспечивают круглосуточный мониторинг пожарной ситуации в лесах и оперативное взаимодействие», - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Специалисты лесной охраны совместно с сотрудниками МЧС, полиции регулярно проводят патрулирование в лесах Подмосковья.

На особом контроле остается пожарная ситуация на торфяниках и участках лесного фонда, прилегающих к СНТ и ДНТ.

В Комитете напомнили, что при обнаружении возгорания следует немедленно сообщить о нем по номеру телефона 112.

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Лесные пожары Погода
28 июня 2024, 15:06
Правила безопасного оставления квартиры без присмотра напомнили в ГУСТ Подмосковья
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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В сезон отпусков и поездок на дачу многие жители Подмосковья временно оставляют свои квартиры без присмотра. В ГУСТ напомнили простые правила, которые помогут сберечь жилище в отсутствие хозяев.

«Важно помнить, что в ваше отсутствие могут возникнуть непредвиденные ситуации, такие как пожар или потоп. Следование простым правилам не только поможет сберечь ваше имущество, но и избавит от беспокойств о возможных проблемах», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Для того, чтобы обезопасить квартиру на время отсутствия хозяев, нужно плотно закрыть все окна, форточки, балконы и двери. Все электроприборы следует выключить из розеток, чтобы избежать возможных коротких замыканий или пожаров и снизить расход энергии. Необходимо вынести весь мусор перед отъездом, чтобы не привлечь насекомых и грызунов. Перекройте воду и газ - это позволит избежать аварийных ситуаций.

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Правила Квартиры
28 июня 2024, 14:58
Тендер на капитальный ремонт котельной объявили в Наро-Фоминске
Медиаархив Московской области
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Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт котельной объявили в Наро-Фоминске. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и разработать рабочую, а также выполнить реконструкцию объекта.

Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершить их необходимо в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Наро-Фоминск ЖКХ конкурсы
28 июня 2024, 14:32
Новые 129 видов беспозвоночных вошли в обновленный перечень животных Подмосковья
Фонд "Верховье"
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Перечень объектов животного мира Подмосковья пополнился 129 видами беспозвоночных. Обновленный список подготовили ученые по заказу Министерства экологии и природопользования региона.

«Обновленный перечень содержит 5158 видов животных: 76 видов млекопитающих, 305 видов птиц, 11 видов земноводных, семь видов пресмыкающихся, 4759 беспозвоночных животных, - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В новый список внесли 16 видов клещей, комаров, галлиц и клопов.

Фирсов добавил, что природа Подмосковья ежегодно преподносит сюрпризы - животные, которые никогда не появлялись в регионе, становятся его постоянными обитателями.

«Это происходит из-за смещения путей миграций, изменения климата, появления необходимой кормовой базы», - пояснил Фирсов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Животные Экология
28 июня 2024, 14:31
Экспортеров Подмосковья пригласили на семинар по поиску зарубежных клиентов
Unsplash
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Предпринимателей Подмосковья приглашают на семинар по поиску зарубежных клиентов для экспорта. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Образовательное мероприятие пройдет 4 июля в Красногорске. Его проведут при поддержке фонда поддержки внешнеэкономической деятельности региона. Участникам семинара расскажут об особенностях экспортных продаж, отличиях поиска заказчиков в странах СНГ и дальнем зарубежье и других тонкостях работы. Спикером выступит эксперт по международным и b2b-продажам Максим Горбачев.

Чтобы принять участие в семинаре, необходимо оставить заявку по ссылке до 3 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии цифровых решений вместе с Росатомом. Сотрудничество с госкорпорацией позволит развить промышленный потенциал и обеспечить технологический суверенитет.

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Инвестиции Экспорт Торговля Бизнес

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