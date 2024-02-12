Воробьев сообщил, что в ближайшее время в регионе запустят ряд модернизированных объектов здравоохранения.

«Это постоянный процесс: какие-то поликлиники выходят из капремонта, какие-то мы строим, ремонтируем стационары, первую детскую областную больницу (Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля) запускаем 1 июня. Все это требует привлечения специалистов», - указал Воробьев.

Губернатор отдельно подчеркнул, что Московская область вышла на положительный баланс по медицинским кадрам в 2022–2023 годах.

«Мы вышли в 2022–2023 годах на положительный баланс. Плюс 200-250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», - добавил Андрей Воробьев.

На сегодняшний день самыми востребованными специалистами в Подмосковье являются участковые терапевты и педиатры, врачи скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, неврологи и другие. Кроме того, в регионе продолжается работа по привлечению новых кадров.

«К основным источникам привлечения кадров относятся в первую очередь другие регионы, в частности Тверь, Рязань, Саратов, где есть медицинские вузы. Второй наш большой ресурс - это привлечение врачей, которые закончили медицинские вузы, молодые специалисты», - рассказала первый заместитель правительства региона Светлана Стригункова.

Для привлечения и удержания специалистов в Московской области действует ряд мер соцподдержки. Например, уже девятый год реализуется программа «Социальная ипотека». Так, специалисты получают 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а в течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сам получатель соципотеки платит только проценты по кредиту.

Кроме того, врачам 38 специальностей в Подмосковье выдают землю под строительство дома, действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», «Приведи друга», доплаты молодым специалистам и отдельным категориям врачей, компенсация аренды жилья. Подробная информация об условиях работы медицинских специалистов в Московской области размещена на сайте.

В этом году в регионе запускается новая программа - «Бюджетная ипотека». Она предусматривает предоставление социальной выплаты на оплату первоначального взноса в размере 15% от расчетной стоимости приобретаемого жилья и установления льготной процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту, в размере меньше на 2% от действующей ставки ЦБ РФ. На 2024 год предусмотрено 20 сертификатов, и 20 медиков уже подали документы для участия в программе.

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Порядка 26 тысяч врачей и 46 тысяч специалистов среднего медицинского персонала работают в Подмосковье на сегодняшний день. Для привлечения новых кадров в регионе действуют различные программы поддержки, одна из которых - бюджетная ипотека. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев во время еженедельного совещания с областным правительством и главами городских округов.