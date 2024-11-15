Вырученные от сбора макулатуры средства в Серпухове передадут бойцам СВО

Итоги тематических приемов подвели в больнице в Мытищах. Там состоялась конференция главного врача Ольги Мисюкевич с заведующими отделениями и подразделениями.

На мероприятии почетной грамотой и денежным подарком наградили юбиляров месяца: заведующую гинекологическим отделением Галину Ермоленко, врача-терапевта отделения дневного стационара поликлиники № 1 Елену Фоменко и медсестру поликлиники № 1 Татьяну Кузьменок.

«У нас очень большая больница, где работают более 2,7 тысячи человек, девять поликлиник и огромный стационар. Не всегда у врачей и медицинских сестер есть время просто поговорить и обсудить важные вопросы. И всегда приятно вручать цветы и дипломы врачам и медицинским сестрам, которые посвятили медицине не один десяток лет», - сказала Ольга Мисюкевич.

Еще одной темой конференции стали тематические приемы по здравоохранению, на которые приходят жители округа. Вопросы на таких встречах решаются оперативнее, отмечают специалисты больницы.

Отметим, что в больнице Мытищ работают несколько телефонов горячей линии главного врача и единая справочная служба. Также на вопросы жителей ответят в чате «Мытищи. Здоровье».

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