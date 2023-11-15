«Выразить красоту». Гжельский завод в Подмосковье представил коллекцию тонкого фарфора

По ее словам, гжельский фарфор в последние 100–150 лет был твердым и толстостенным. Его хотели сделать «более, что называется близким к народу» - не хрупким и почти не бьющимся. Но история гжели знает времена, когда выпускался очень тонкостенный, практически прозрачный фарфор. Тогда с гжелью активно работали заводы, которые принадлежали известной династии фарфористов Кузнецовых, а также завод Сафроновых. Тонкий фарфор поставлялся к императорскому двору, а сейчас его можно увидеть в музеях.

«Такой период в истории гжели тоже есть, и мы захотели к нему вернуться, потому что многие наши коллекции, например, написанные надглазурными яркими цветными красками, просятся на более тонкий фарфор. Они на нем себя чувствуют лучше, красивее выглядят. Вот эта прозрачность фарфора дает им дополнительное свечение», - пояснила Анастасия Праведнова.

По ее словам, создаваемые на заводе росписи очень сложны и трудоемки. В их числе золотые орнаменты, которые выполняют на фарфоре художники.

«И поэтому хотелось дать дополнительный фон этим коллекциям и сделать вот более тонкий фарфор. Очень многие наши покупатели говорили, что хотели бы более тонкий и, например, более белый. И мы эту задачу перед собой поставили, примерно год занимались этим», - продолжила Анастасия.

Новые формы Она отметила, что создание новой массы и запуск ее производства требуют наладки многих этапов на заводе. Фарфор - капризный материал, и если менять рецептуру массы, приходится отлаживать под нее все процессы. Сейчас первые результаты уже появились - пока в виде образцов, доведенных до идеального состояния. В ближайшее время новая линейка появится в магазинах.

«Сейчас разрабатываются новые виды, новые формы изделий - хочется показать их на каких-то других формах. Того, что нам более толстая, классическая гжельская, масса не позволяла, теперь позволяет более тонкая масса. Кроме того, мы создаем новые виды росписи, потому что хотим дополнительно выразить красоту этого фарфора», - рассказала Анастасия.

Она добавила, что тонкостенный фарфор отлично смотрится в привычном бело-синем варианте - синий цвет становится еще более сочным, - но завод стремился попробовать «сделать побольше цветного», потому что разные краски на этом фарфоре становятся ярче.

От выпуска классической гжели предприятие не отказывается - у нее тоже много поклонников и постоянных покупателей.

«„Безупречная гжель“ - наша совершенно новая линейка, - думаю, что она тоже будет очень популярной, потому что отвечает потребительским запросам именно с точки зрения тонкости и изящества. Это прямо лучшие образцы», - добавила Праведнова.

По ее словам, точную стоимость товаров из новой линейки пока не просчитывали - предполагается, что они будут дороже классического фарфора, но не в разы, поскольку сохранятся нормы производства и не изменится время работы художников.