28 ноября 2023, 16:25

Выращенные в Подмосковье ягоды и грибы представили на выставке «Россия»

Unsplash
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Компания «ГрибникОФ» из Химок представила свою продукцию на выставке-форуме «Россия». Продегустировать и купить товары можно в павильоне № 48 ВДНХ.

«Продукция семейного предприятия нашла своих постоянных покупателей по всей России. Предприятие работает напрямую с заготовителями, и использует сырье только нового урожая», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Производитель изготавливает соленые, сушеные, маринованные и другие гибы, а также специи и грибную икру. Помимо этого, Подмосковье представило на форуме ягоды, натуральные соусы и варенье.

Напомним, с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в 48-м павильоне ВДНХ можно продегустировать и приобрести натуральную фермерскую продукцию сельхозтоваропроизводителей из Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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Сельское хозяйство Выставка-форум «Россия»
28 ноября 2023, 16:59
Министерство благоустройства назвало самые посещаемые парки недели в Подмосковье
Министерство благоустройства Московской области
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Самые посещаемые парки недели в городах с населением более 200 тысяч человек назвали в Подмосковье. Больше всего людей за этот период побывали в «Пехорке» в Балашихе.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в парке «Пехорка» за неделю побывали 46,5 тысячи человек. Еще 36,5 тысячи гостей отдохнули в парке имени Толстого в Химках, 17 тысяч - в парке Лапса в Люберцах, 12,9 тысячи - в парке Гагарина в Сергиевом Посаде и 9,9 тысячи - в парке Мира в Мытищах.

«На этой неделе мы открыли каток в парке Малевича в Одинцово, горнолыжные трасы Волкуша в Лыткарино и в парке имени Лазутиной в Одинцово, что способствует притоку посетителей. Большим спросом у граждан пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и различные кафе», - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

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Отдых Благоустройство
28 ноября 2023, 16:55
Гимнастки из Химок выиграли медали на областных соревнованиях
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанницы спортивной школы «Химки» стали лучшими на соревнованиях Московской области по художественной гимнастике. Гимнастки выступили в индивидуальной и групповой программах турнира.

Участие в состязаниях приняли 400 спортсменок. Победительницей личного первенства в младшей возрастной группе 2017 года рождения стала Ева Мидейкина. Серебряные медали в командном зачете в группе 2010–2011 года рождения получили Ульяна Тетерник, Варвара Фатькина, Вера Ханина, Нелли Гаденина и Виктория Максименко. Кроме того, третье место заняли Матрона Пикулева и Полина Чаплыгина.

«Чтобы сохранять статус столицы спорта в Подмосковье и приумножать наши победы, мы должны обеспечивать своих атлетов самыми современными комплексами для тренировок. В этом году в спортивном комплексе „Родина“, на базе которого работает школа, провели масштабную реконструкцию. В здании изменили планировку, увеличили общую площадь на 100 квадратных метров, обустроили хореографический зал и расширили дорожки бассейна», - рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Ранее спортивная школа «Химки» вошла в рейтинг лучших спортивных учреждений региона с высоким уровнем достижений воспитанников по итогам 2022 года.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
28 ноября 2023, 16:48
Количество участковых полицейских в деревне Голубое увеличили вдвое
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Количество участковых в деревне Голубое под Солнечногорском увеличили в два раза. Теперь порядок там будут обеспечивать четверо полицейских и инспектор по делам несовершеннолетних.

Участковый пункт в деревне Голубое открыли в 2019 году, он обеспечивает порядок на пяти административных участках.

«Совместно с руководством ОМВД по городскому округу Солнечногорск продолжаем работу по полному укомплектованию участкового пункта в Голубом. Сейчас готовы принять на службу еще одного участкового уполномоченного - тем самым штат увеличится до пяти человек», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Подробную информацию о вакантных должностях можно узнать по телефону: 8 (496) 264-18-12.

Отметим, что сотрудникам органов внутренних дел оказывают различные меры поддержки. Например, предоставляют жилье по договору служебного или коммерческого найма, а также другие социальные гарантии и дополнительные льготы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал главные задачи Московской области. Одна из них - обеспечение безопасности в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Полиция
28 ноября 2023, 16:46
Международный турнир по смешанным единоборствам прошел в Павловском Посаде
OLD GUARD DIVISION
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Международный турнир по смешанным единоборствам MMA «Old guard division» среди профессионалов прошел в Павловском Посаде. Участниками соревнований стали 26 бойцов из России, Ирана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Московскую область представляли спортсмены из пяти округов: Лыткарина, Люберец, Балашихи, Электростали и Коломны. Игорь Константинов из Лыткарина одержал досрочную победу удушающим приемом в первом раунде.

​«Море эмоций. Очень рад, что возвращение прошло успешно и без травм. Подготовка к бою была не очень углубленной, много боролся и пару раз в неделю спарринговал», - поделился впечатлениями Константинов.

Михаил Полухин из Балашихи одолел соперника из Таджикистана техническим нокаутом, а Эмин Алоян из Коломны удушающим приемом в третьем раунде выиграл Алибега Алибегова из Москвы.

​Игнат Савченко из Балашихи техническим нокаутом в первом раунде победил Мухаммадали Ганиева из Узбекистана.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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