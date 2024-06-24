Выпускной вечер для 1200 учеников пройдет в Химках 28 июня

Выпускники получат заветные аттестаты и отпразднуют окончание школы. Праздник состоится не только для учащихся 11 классов. Учителя также отметят завершение очередного учебного года и проводят своих учеников во взрослую жизнь.

Кроме того, Анна Ватутина рассказала о планируемых культурно-образовательных мероприятиях. Одно из них - спартакиада «Звонкое лето». На ней дети продемонстрируют свои способности в мини-футболе, волейболе, шашках и шахматах.

Образовательные, спортивные, развлекательные и творческие проекты российского и международного масштаба в Химках проходят регулярно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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