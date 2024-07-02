Выпускной бал прошел в колледже «Подмосковье» в Химках

Поздравить будущих специалистов на сцену вышли директор колледжа Антонина Юдина, преподаватели, мастера, кураторы групп, родители и почетные гости. Выпускники также подготовили выступления.

Колледж гарантирует молодым людям трудоустройства. Учебное заведение сотрудничает с крупнейшими предприятиями округа. Среди них «Энергомаш», научно-производственное объединение имени Лавочкина, «Факел».

«У нас с этими предприятиями заключены договора о партнерстве, заключены договора о целевом и дуальном обучении, то есть, это настолько тесная связь, мы вместе с ними готовим наших специалистов», - отметила директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина.

Колледж «Подмосковье» один из самых крупных в Подмосковье. Он вмещает около пяти тысяч студентов.

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