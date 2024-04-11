Выпускников Подмосковья пригласили на день открытых дверей в Мособлэнерго

К участию в мероприятии приглашаются выпускники средних образовательных учреждений Москвы и Московской области, их родители, а также все желающие. Представители АО «Мособлэнерго» будут рассказывать о ключевых направлениях деятельности компании, о целевом обучении, предоставляемом предприятием, и о возможностях для студентов МЭИ в плане прохождения практики и трудоустройства.

Также будет представлена информация о программах обучения в институте электроэнергетики НИУ «МЭИ» и о правилах подачи документов для поступления в 2024 году.

Завершит мероприятие тематическая викторина, где участники смогут продемонстрировать свои знания по основам электроэнергетики и свои интеллектуальные способности. В этом году День открытых дверей получил поддержку от Центра опережающей профессиональной подготовки Московской области (ГАПОУ МО ПК «Энергия»).

«В прошлом году мероприятие посетило более 300 участников», - подчеркнули организаторы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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