26 июня 2024, 09:07

Выпускники танкового училища возложили цветы к мемориалу в Зарайске

Телеканал «360»
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Выпускники Благовещенского высшего танкового Краснознаменного командного училища приехали в Зарайск, чтобы отметить 30-ю годовщину со дня окончания учебы. Они возложили цветы к городскому мемориалу.

Участие в торжественной церемонии принял глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

«Спасибо сегодня тем людям, которые рассказывают, что такое патриотизм. Много тех людей, которые не дают нам забыть, про эту эту страшную войну», - отметил он.

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Знаменательная дата для военнослужащих совпала с еще одним событием - Днем памяти и скорби. В честь 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны выпускники танкового училища вместе с юнармейцами возложили цветы к памятнику воинам-зарайцам.

«Тридцать лет назад, в 1994 году, для нас выпускников было счастливое время. Мы получили наши золотые погоны. Мы были счастливы и разлетелись кто куда», - поделился выпускник Сергей Сердитов.

Ветераны Зарайск Памятники Великая Отечественная война
25 июня 2024, 23:49
Строительство жилого комплекса со школой и детским садом стартовало в Мытищах
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Заливка первого куба бетона в рамках строительства многофункционального жилого комплекса площадью почти 120 тысяч квадратных метров в Мытищах состоялась в рамках комплексного развития территорий. В мероприятии приняли участие заместитель министра строительства России Никита Стасишин, первый заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин и руководитель группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

Как рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области, благодаря проекту удастся расселить 12 многоквартирных жилых домов, семь из которых признаны аварийными и опасными для проживания людей. Более 630 семей получат современные и безопасные квартиры в районе с развитой инфраструктурой, 63 из них - уже переехали досрочно.

Также планируется обустроить свыше 7,5 тысячи квадратных метров коммерческих площадей и построить подземный паркинг на 1345 машин. Кроме того, в жилищном комплексе появится школа на 500 учеников и детский сад на 250 мест.

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Школы Мытищи Строительство Детские сады
25 июня 2024, 22:42
Минэкологии Подмосковья: кормление уток хлебом в жару может стать причиной их гибели
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Министерство экологии Подмосковья предупредило жителей и гостей региона о том, что кормление уток в жаркую погоду хлебом может привести к смерти пернатых. Особенно опасно кидать птицам корм в воду.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, во время жары многие водоемы Подмосковья начинают цвести - это результат размножения цианобактерий. Именно из-за них вода приобретает ярко-зеленый цвет.

«Из-за цветения водорослей страдают не только рыбы, но и водоплавающие птицы, которые кормятся в воде. Хлеб в таком случае лишь усугубляет ситуацию. В теплой воде он быстрее киснет и плесневеет. Зачастую это и является первопричиной гибели пернатых», - рассказал Фирсов.

Ведомство успешно реализует на территории региона проект по внедрению вендингового оборудования для кормления водоплавающих птиц - автоматов со специально подобранными кормами. Их уже установили в 18 городских округах Подмосковья.

«Мы настоятельно просим жителей региона не бросать хлеб в воду, кормить птиц специально подобранными безвредными для них кормами», - заключил Фирсов.

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Еда Птицы Парки Водоемы
25 июня 2024, 22:26
Ведущего научного сотрудника НИКИ детства наградили медалью РАН за вклад в науку
https://nikid.ru/pozdravlyaem-annu-yurevnu-voronkovu-s/
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Ведущий научный сотрудник НИКИ детства Анна Воронкова получила юбилейную медаль «300 лет Российской академии наук». Награду учредили в декабре 2022 года за вклад в научно-технологическое развитие России и содействию выполнению возложенных на РАН задач.

«24 июня юбилейная медаль была вручена ведущему научному сотруднику НИКИ детства, кандидату медицинских наук Анне Воронковой за многолетний плодотворный профессиональный труд и значительный вклад в становление и развитие отечественной науки», - рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Воронкова 12 лет проработала в организационном комитете регистра пациентов с муковисцидозом в России, также она является соавтором двух монографий и автором 55 статей, в том числе в зарубежных журналах. Ее совместные работы с сотрудниками отделения муковисцидоза НИКИ детства получили широкое международное признание и приняты к применению в клинической практике.

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Награды Работа Наука
25 июня 2024, 21:21
Реконструкцию производства железобетонных опор в Ликино-Дулеве завершат к сентябрю
Мособлэнерго
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Подмосковные энергетики продолжают реконструкцию производственной площадки на участке по производству железобетонных опор в Ликино-Дулеве. Работы ведутся с целью увеличить производственные мощности и повысить эффективность капитального ремонта высоковольтных и низковольтных линий электропередачи, а также устройства уличного освещения.

«Работу по реконструкции производства опор планируется завершить в сентябре текущего года. По окончанию всех мероприятий ожидается увеличение производственной мощности участка в два раза, достигая объема до 600 опор СВ-95 и СВ-110 в месяц, а также до 50 блоков ФБС в месяц», - рассказал вице-губернатор Московской области - министр энергетики региона Евгений Хромушин.

Он добавил, что сейчас в месяц производится в среднем 250 конструкций.

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Работа Ликино-Дулево

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