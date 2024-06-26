Выпускники танкового училища возложили цветы к мемориалу в Зарайске

Участие в торжественной церемонии принял глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

«Спасибо сегодня тем людям, которые рассказывают, что такое патриотизм. Много тех людей, которые не дают нам забыть, про эту эту страшную войну», - отметил он.

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Знаменательная дата для военнослужащих совпала с еще одним событием - Днем памяти и скорби. В честь 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны выпускники танкового училища вместе с юнармейцами возложили цветы к памятнику воинам-зарайцам.

«Тридцать лет назад, в 1994 году, для нас выпускников было счастливое время. Мы получили наши золотые погоны. Мы были счастливы и разлетелись кто куда», - поделился выпускник Сергей Сердитов.