Выпускники школы из Люберец на последнем звонке подарили учительнице собаку

Перед последним звонком ребята взяли у своего учителя интервью, в котором спросили, о чем она мечтает.

«Ну, наверное, я мечтала, чтобы у меня был дом. Эта мечта сбылась. Чтобы был любимый любящий муж. Тоже сбылась. Дети? Дети есть. Так как я жила на севере, мне так хотелось собаку большую, но там не было возможности ее завести», - поделилась учительница.

Ученики решили не оставаться в стороне и порадовать преподавателя на последнем звонке.

«Ну, сначала были сомнения, на счет собаки. Потому что это ответственный подарок. Каждый должен сам к этому прийти. Но, мы знаем, что Виктория сама хотела собаку, именно такой породы. Поэтому мы решили, что осуществим эту мечту в наш последний год», - рассказала выпускница Алеся Петракова.

Помимо учеников и родителей, в этом мероприятии участвовала и директор школы Елена Михайловна. Чистокровную немецкую овчарку назвали Агашей. Она предоставила все условия для предварительной «засады» Агаши, а также приготовила учителю еще один сюрприз. Виктория Золотарева станет классным руководителем пятого класса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».