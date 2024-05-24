24 мая 2024, 20:36

Выпускники школы из Люберец на последнем звонке подарили учительнице собаку

Телеканал «360»
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Выпускники 11Б класса школы № 54 в Люберцах исполнили заветную мечту любимой классной руководительницы Виктории Золотаревой. Во время церемонии последнего звонка они подарили ей собаку, о которой она давно мечтала.

Перед последним звонком ребята взяли у своего учителя интервью, в котором спросили, о чем она мечтает.

«Ну, наверное, я мечтала, чтобы у меня был дом. Эта мечта сбылась. Чтобы был любимый любящий муж. Тоже сбылась. Дети? Дети есть. Так как я жила на севере, мне так хотелось собаку большую, но там не было возможности ее завести», - поделилась учительница.

Ученики решили не оставаться в стороне и порадовать преподавателя на последнем звонке.

«Ну, сначала были сомнения, на счет собаки. Потому что это ответственный подарок. Каждый должен сам к этому прийти. Но, мы знаем, что Виктория сама хотела собаку, именно такой породы. Поэтому мы решили, что осуществим эту мечту в наш последний год», - рассказала выпускница Алеся Петракова.

Помимо учеников и родителей, в этом мероприятии участвовала и директор школы Елена Михайловна. Чистокровную немецкую овчарку назвали Агашей. Она предоставила все условия для предварительной «засады» Агаши, а также приготовила учителю еще один сюрприз. Виктория Золотарева станет классным руководителем пятого класса.

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Люберцы Дети Школы Учителя
24 мая 2024, 19:57
Всероссийский форум «Юнармии» пройдет в Одинцове с 26 по 28 мая
Юнармия
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Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» проведет масштабный всероссийский форум в Одинцовском городском округе Московской области. В нем примут участие руководство Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ, Главного штаба движения и представителей отрядов организации из 89 регионов России.

Мероприятия пройдут с 26 по 28 мая. В эти дни для участников проведут практические занятия и мастер-классы, в том числе под руководством бойцов СВО. Они объяснят, как правильно использовать FPV-дроны, а также расскажут об инженерной и физической подготовке, тактической медицине, скалолазанию и лазертагу.

Юнармейцы со всей страны научатся изготавливать браслеты выживания, маскировочные сети и окопные свечи, а также посетят военный госпиталь для исполнения творческих номеров и передачи писем военнослужащим-участников СВО, находящихся на лечении.

В ходе форума подведут итоги деятельности движения за восемь лет, а также расскажут о результатах патриотических акций, в которых юнармейцы приняли активное участие, включая «Верни Герою имя», «Персональные парады», «Вахта памяти» и другие. Кроме того, юнармейцы, проявившие мужество и отвагу в повседневной деятельности, получат награды.

Начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный отметил, что в этом году движению исполняется восемь лет и за это время оно собрало 1,5 миллиона участников по всей стране. При этом региональные отделения действуют в 89 регионах России.

«Будем продолжать делать увлекательные мероприятия и проекты для ребят и растить настоящих патриотов своей Родины», − добавил Нагорный.

Участники мероприятия также отправят бойцам СВО гуманитарный груз и открытки, написанные участниками акции «Письмо солдату».

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Одинцово Награды Общественные акции
24 мая 2024, 19:21
Работоспособность камер видеонаблюдения проверили в Лобне
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В микрорайоне Букино городского округа Лобня установлены новые камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Их работоспособность проверил заместитель главы городского округа Лобня по территориальной безопасности Руслан Коркмазов.

Руслан Коркмазов провел встречу с жителями дома № 6 по улице Деповская, где недавно установили камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

«Камеры на подъездах уже работают исправно и позволят оперативно находить виновных в случае правонарушений», - отметил Руслан Коркмазов.

В Лобне в систему «Безопасный регион» уже интегрировано более 1100 камер.

Жители города могут узнать о наличии видеокамер в конкретном месте и предложить установку новых устройств на портале «Добродел».

Программа «Безопасный регион» действует в Московской области с 2015 года. Она включает в себя более 135 тысяч видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на торговых объектах, в подъездах многоквартирных домов, на придомовых территориях, а также на детских, спортивных и контейнерных площадках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Лобня
24 мая 2024, 19:15
Свыше 60 человек переехали в новое жилье в Мытищах по программе реновации
Unsplash
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Программу реновации продолжают реализовывать на территории Московской области. В ее рамках 65 человек уже переехали в новые квартиры в Мытищах.

Тараканы, трещины в стенах, просевшие балки в потолочных перекрытиях, плесень в период сырости осенью и весной, - в таких условиях последние несколько лет находились жители домов по институтской улице в Мытищах. Теперь здесь реализуется программа реновации.

Министр жилищной политики Инна Федотова рассказала, что всего планируется расселить 630 человек из 12 многоквартирных домов, семь из которых признаны аварийными.

«Право на застройку данного объекта девелопер выиграл на аукционе, инициированном правительством Московской области. По проекту планируется построить три очереди многоэтажных домов, общей площадью более 200 тысяч метров, общеобразовательную школу на 550 мест и детский сад на 250 мест. На первых этажах будет коммерческая и социальная инфраструктура, в подземной части запроектирован паркинг», - добавила Федотова.

На сегодняшний день в Мытищах стоит задача переселить людей из безнадежно устаревших домов, затем снести их и построить новые. Жителям дается возможность выбрать как продать свою недвижимость застройщику и переехать в любой дугой район.

«По договору купли продажи, если у собственника выкупает сам застройщик, то в этом случае стоимость жилья идет среднерыночная именно по городу Мытищи для того, чтобы человек, уезжая из аварийного дома, мог улучшить свои жилищные условия и купить достойный объект для проживания», - объяснила руководитель подразделения по КРТ ГК «Страна Девелопмент» Ботагоз Кинжалинова.

Еще один вариант - остаться жить в своем районе. После постройки жилого комплекса бывший собственник въедет в жилье, которое должно быть не меньшей площадью, чем-то, что снесли. Кроме того, можно обратиться за помощью к застройщику, который обменяет старую квартиру на новую.

На сегодняшний день в новое жилье въехали 65 человек. Переселение по реновации продолжается. Цель программы сократить ветхий и аварийный фонд, создать комфортные условия проживания со всей необходимой инфраструктурой и качественно обновить городские территории.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом ранее сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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Мытищи Реновация в Московской области Аварийное жилье
24 мая 2024, 18:54
Главный педиатр Подмосковья Одинаева напомнила правила отдыха с детьми на море
НИКИ детства
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Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева поделилась, как правильно организовать отдых с ребенком на море. Она рассказала, как уберечь ребенка от кишечной болезни и солнечного удара.

«Если ребенок оказался на пляже, то он должен быть в головном уборе и обязательно намазан солнцезащитным средством. Малыша нужно стараться разместить в тени и следить, чтобы он пил бутилированную воду», - подчеркнула Одинаева.

Находится на улице с 12 до 15 часов нельзя, так как это период самой сильной солнечной активности. Для снижения риска кишечной инфекции необходимо мыть руки и фрукты. Также для купания лучше выбирать не бассейн, а море.

«Для малышей используйте подгузники для плавания, мойте руки после туалета, перед едой, приготовлением пищи, уничтожайте мух в комнате и на кухне, соблюдайте нормы хранения и обработки продуктов», - заключила Одинаева.

На отдых с собой необходимо взять аптечку. Памятку по ее сбору можно найти на портале «Детство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство больничного комплекса в Хотькове завершат к сентябрю.

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Отдых Дети

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