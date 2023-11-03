Выпускники семейного центра в Подмосковье приняли участие во всероссийском форуме «Мы нужны друг другу»

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«Три выпускницы подмосковного семейного центра „Непоседы“ в Балашихе в сопровождении специалистов приняли участие в Форуме от Московской области», - рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Приглашенные ведущие эксперты обсудили темы практики наставничества в системе организаций для детей-сирот, СПО и учреждениях высшего образования, современные подходы к процессу патриотического воспитания молодежи и другие актуальные темы.

На форуме также подняли вопросы наставничества и проведения акций, направленных на поддержку участников СВО.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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