Выпускники семейного центра в Подмосковье приняли участие во всероссийском форуме «Мы нужны друг другу»
Всероссийский форму «Мы нужны друг другу» проходил с 31 октября по 2 ноября. Он собрал более 350 участников: выпускников и сотрудников организаций для детей-сирот, специалистов органов опеки и попечительства и представителей профильных министерств из 86 субъектов России.
«Три выпускницы подмосковного семейного центра „Непоседы“ в Балашихе в сопровождении специалистов приняли участие в Форуме от Московской области», - рассказали в Министерстве социального развития Московской области.
Приглашенные ведущие эксперты обсудили темы практики наставничества в системе организаций для детей-сирот, СПО и учреждениях высшего образования, современные подходы к процессу патриотического воспитания молодежи и другие актуальные темы.
На форуме также подняли вопросы наставничества и проведения акций, направленных на поддержку участников СВО.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.
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