Выпускники Москворецкой гимназии в Воскресенске получили аттестаты

Центральную часть города Дедовска обновят к осени. Проект благоустройства охватит парк «Гучково» и сквер с прудом вблизи Георгиевской церкви.

Проект рассчитан на большую территорию - почти пять гектаров. Он стал призером VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, а также выиграл федеральный грант.

Локацию для обустройства выбрали сами жители города. Там появятся зоны для прогулок и тихого отдыха, а также детские и спортивные площадки, места для выгула собак.

Подрядчик уже проложил освещение в парке, установив в сквере 128 светильников. Также провели работы по водоснабжению. Вскоре в парке появятся общественные туалеты и умывальники.

Сейчас строители приступили к укладке газона и установке основания детских площадок. Продолжаются работы по бетонированию тротуаров. Согласно проекту общая площадь дорожно-тропиночной сети составит порядка 5,8 тысяч квадратных метров.

Завершить все работы планируется к сентябрю.

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