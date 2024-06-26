Выпускники Москворецкой гимназии в Воскресенске получили аттестаты
В Воскресенске состоялась торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам психолого-педагогического класса Москворецкой гимназии. В этом году гимназию покидают три золотых медалиста и один серебряный, что стало значимым событием для всего учебного заведения.
На мероприятии присутствовали педагоги, родители и друзья выпускников. Поздравления и теплые слова прозвучали от директора гимназии, классных руководителей и почетных гостей.
Выпускники поблагодарили своих учителей за поддержку и знания, полученные за годы учебы, а также выразили надежду на успешное поступление в выбранные вузы. Праздничное мероприятие завершилось общим фотографированием и традиционным запуском воздушных шаров, символизирующих новые горизонты и возможности.
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