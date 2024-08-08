08 августа 2024, 14:53

Выпускники медкласса из Лобни поступили в вузы по целевому направлению

Медиасток.рф
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Выпускники химико-биологического класса средней школы № 9 городского округа Лобня с успехом поступили в ведущие высшие учебные заведения страны. В прошлом году в ней открыли медицинские классы в рамках программы профильного обучения.

Выпускники Данила Малышев, Дарья Австриевских, Егор Юрлов, Мария Кузнецова, Мария Литвинова, Отабек Ибрагимов, Мусабек Агасалимов, Кира Джумагалиева и Рафаэль Геворгян теперь будут учиться в таких учреждениях, как Саратовский государственный медицинский университет Разумовского, «Петровский государственный университет», университет «Росбиотех» и на факультете психологии Московского института юриспруденции.

Основная цель этой инициативы - привлечь будущих выпускников к поступлению в высшие медицинские учебные заведения по целевому направлению. В подготовке школьников активно участвуют специалисты Лобненской больницы, что позволяет ребятам получить практические знания и навыки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Лобня Школьники Студенты
08 августа 2024, 15:36
Ветераны СВО совершили массовый прыжок с парашютами на аэродроме в Чехове
Медиасток.рф
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В честь Дня военно-десантных войск 11 ветеранов специальной военной операции совершили прыжок с парашютом на аэродроме «Волосово» в Чехове. Там прошла акция «Небо для героев».

Бывшие бойцы СВО прыгнули с парашютами с высоты три тысячи метров. Для большинства из них это был дебютный опыт.

Акция прошла в честь праздника военно-десантных войск. Ее участники также могли потренироваться в управлении беспилотниками.

Кроме того, организаторы провели уроки мужества для курсантов военно-спортивных учебных сборов «Защитник будущего». Для них также прошла восьмидневная обучающая программа. По ее итогам каждый получит сертификат по основам работы с квадрокоптерами, тактической медицине и начальной парашютной подготовке.

Инициаторами мероприятия стали Московский городской аэроклуб ДОСААФ России, волонтерская организация «Госпиталь Время Z» и администрация Чехова. Организаторы планируют сделать акцию ежегодной.

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Чехов ВДВ
08 августа 2024, 15:34
Выездная встреча администрации Воскресенска с жителями прошла в селе Федино
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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В Воскресенске регулярно проходят встречи представителей муниципальной власти и государственных структур с жителями. Очередной прием состоялся в селе Федино, где жители не только самого села, но и близлежащих населенных пунктов Гостилово, Катунино и Лукьяново смогли обратиться к представителям власти.

Основные темы обращений касались ремонта дорог, уличного освещения, содержания многоквартирных домов и проблемы подтопления. Все вопросы зафиксировали и взяли в работу профильными специалистами. Многие обращения уже находятся в процессе решения и вскоре будут удовлетворены.

Напомним, что следующая встреча с жителями запланирована на 21 августа в Доме культуры села Барановское.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Благоустройство ЖКХ Воскресенск
08 августа 2024, 15:31
Палаточная смена началась в детском лагере «Литвиново» в Подмосковье
Министерство социального развития Подмосковья
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Палаточный лагерь открыли для детей участников СВО в «Литвиново». Участники смены посетят занятия по многоборью, спортивному туризму и другие.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, дети участников СВО отдыхают в лагере «Литвиново» по бесплатным путевкам второй год. За это время там побывали более пяти тысяч ребят. В этом году там запустили новый проект - палаточный лагерь.

«Мы запустили новый проект палаточного лагеря совместно с коллегами из МЧС и Главного управления гражданской защиты. В смене в нем отдохнут 30 мальчиков в возрасте от 12 до 15 лет. Во время смены для детей будут проводить встречи с героями, мастер-классы и мероприятия от сотрудников МЧС, МВД», - рассказал глава министерства Андрей Кирюхин.

В программу смены включили занятия по многоборью, спортивному туризму и ориентированию, а также плаванию и другим дисциплинам. Дети будут жить в теплых палатках и получать питание и гигиенические процедуры в помещениях стационарного лагеря. Смена продлится 14 дней.

Проект запустили на основе соглашения о сотрудничестве между Минсоцразвития региона, регионального управления МЧС и Главного управления гражданской защиты Московской области.

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Дети
08 августа 2024, 15:24
Пожарную безопасность в детском лагере «Звездочка» проверили в Чехове
Администрация Чехов г.о.
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Заместитель главы Чехова Павел Сибарсов, сотрудники МЧС и муниципальный депутат Константин Безрукавый посетили детский оздоровительный лагерь «Звездочка». Они проверили состояние территории лагеря и уровень пожарной безопасности.

Рабочая поездка прошла по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина. Комиссия встретилась с персоналом и детьми, провела практическое занятие по профилактике пожаров летом.

«Дети смогли попрактиковаться в использовании первичных средств пожаротушения, осмотреть пожарную машину и задать вопросы специалистам МЧС. Такие мероприятия помогают формировать у детей навыки безопасного поведения и осознание важности соблюдения мер предосторожности на отдыхе», - сказал заместитель главы Чехова Павел Сибарсов.

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Пожары Чехов Детские лагеря

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