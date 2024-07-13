13 июля 2024, 19:13

Выпускники медицинского колледжа пополнят штат Мытищинской больницы

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В Мытищинской клинической больнице прошла встреча с выпускниками областного медицинского колледжа. Ребята в скором времени пополнят штат учреждения, причем 13 из них учились по целевому набору.

Все выпускники колледжа прошли практику в отделениях Мытищинской областной клинической больницы. Ребята зарекомендовали себя с лучшей стороны. Теперь это будущий медперсонал роддома и отделения реанимации, операционные и процедурные сестры.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Бориса Голубева, главные требования к медицинскому сотруднику любого уровня - внимание к пациенту, человечность и стремление помочь.

«Желание выпускника медколледжа работать в том или ином отделении нашей больницы, безусловно, учитывается. Тем более, что предпочтения основаны не на теоретических знаниях, а на реальном опыте. Все без исключения девушки проходили у нас практику: мы успели познакомиться с ними, а они - с нами. У каждого молодого специалиста впереди большой путь, а наша задача, как наставников - помочь, поддержать, дать раскрыться их лучшим профессиональным и личным качествам», - отметила главная медицинская сестра Мытищинской областной клинической больницы Юлия Соболевская.

По целевому набору учились 13 выпускников. Именно Мытищинскую больницу они выбрали как будущее место работы.

Об условиях обучения по целевому набору можно узнать по телефону отдела кадров: 8 (495) 586-45-88. А в Единой цифровой платформе «Работа в России» размещены предложения по целевому обучению по всем востребованным специальностям Мытищинской больницы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Мытищи Медицина Студенты
13 июля 2024, 19:50
Более 1700 бегунов поучаствовали в полумарафоне в Сергиевом Посаде
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Третий старт летнего сезона «Суперлига Подмосковья» прошел в Сергиевом Посаде. В полумарафоне приняли участие более 1700 любителей бега.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, стартовали спортсмены с Красногорской площади. Маршруты марафона «Сергиевым путем» пролегали по центральным улицам города и вдоль основных достопримечательностей. Сначала соревновались взрослые спортсмены на дистанциях три, пять, 10 и 21,1 километров, а затем стартовали юные марафонцы от 4 до 11 лет на дистанциях в 300 и 600 метров.

После забега все желающие смогли посетить Троице-Сергиеву Лавру, Гефсиманский Черниговский скит и Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, а также побывать в музее Игрушки, музейном комплексе «Конный двор», музеях Советского детства и Архитектуры в миниатюре «Арт-макет», а также в этно-парке «Кочевник».

Итоги забегов подвели среди мужчин и женщин в абсолютном зачете в каждой возрастной категории. Все участники получили памятные медали, а победителей и призеров отметили наградами и подарками.

Следующий забег «Большая Волга» пройдет в Дубне 24 августа, а 19 октября - традиционный кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN».

​Полумарафон «Сергиевым путем» состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Сергиев Посад
13 июля 2024, 19:49
Комиссия администрации проинспектировала велодорожки парка «Яуза» в Мытищах
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Сотрудники администрации городского округа Мытищи выехали на велосипедах с проверкой. Состояние велодорожек оценили в парке «Яуза».

Парк «Яуза» расположен вдоль Москвы и подмосковных Мытищ. Его протяженность превышает 20 километров. И по всей длине этой зеленой территории пролегает велосипедная дорога.

Комиссия проверила состояние дорожки, а также осмотрела прилегающие зоны.

«Вместе с коллегами проехали в том числе и по московской территории парка. Будем развивать его благоустройство со своей стороны. А это хороший асфальт, освещение, зоны отдыха. Стратегический план таков, чтобы велосипедист или пешеход из Москвы не заметил того, что оказался в Мытищах», - рассказал исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

Представители администрации испытали и другие веломаршруты города.

«В Мытищах на сегодняшний день самая большая протяженность велодорожек в регионе, она составляет более 35 километров. В планах расширение этой сети, благоустройство прилегающих территорий», - отметил председатель Совета депутатов округа Андрей Гореликов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Мытищи Парки
13 июля 2024, 18:25
Реконструкция событий 1945 года стартует под Павловским Посадом 26 июля
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Военно-историческая реконструкция «Встреча на Эльбе 45» пройдет в центре реконструкции вблизи Павловского Посада. Событие продлится с 26 по 28 июля, оно объединит участников из разных регионов России.

Центр исторической реконструкции «Гарнизон-А» расположен в лагере «Светлое Озеро» под Павловским Посадом. Это место восстановила и облагородила администрация Павлово-Посадского округа совместно с Военно-исторической организацией «Гарнизон». Теперь здесь проходят исторические мероприятия.

В центре оборудованы казармы, разбит палаточный лагерь, построены склады для реквизита, отведено место под полевую кухню. Тут же хранятся макеты оружия и военной техники, а также военная форма разных эпох.

На просторной местности лагеря можно воссоздать разноплановые военные походы, сборы и сражения.

Например, 29 июня 2024 года в центре прошло военно-историческое мероприятие «Московская директива». Его посвятили событиям на южном фронте Гражданской войны в России летом 1919 года.

А с 26 июля по 28 июля 2024 года здесь реконструируют события лета 1945 года под названием «Встреча на Эльбе 45». Сюда съедутся любители военной истории из разных регионов России, а также Республики Беларусь.

В это же время участники воронежского клуба «Отечество» проведут курсы «Выстрел» для реконструкторов Красной армии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

История Павловский посад
13 июля 2024, 17:46
ИИ написал саундтрек для участников мероприятий «Активного долголетия»
Пресс-служба министерства социального развития Московской области
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Участники проекта «Активное долголетие» написали с помощью технологий искусственного интеллекта песню для мероприятий. Об этом сообщило издание Regions.ru.

Гимн придумали к пятилетию проекта. За это время к «Активному долголетию» в Московской области присоединились более 400 тысяч человек.

В пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья рассказали, что участники проекта энергично проводят лето, совершая в том числе прыжки с парашютом и полеты на воздушном шаре. Теперь долголеты не только занимаются спортом на свежем воздухе, но и осваивают передовые технологии.

Ранее участники проекта представили свои блюда на гастрономическом фестивале «Вкусные истории» в Талдоме. Работы оценили жюри и гости мероприятия.

Искусственный интеллект Активное долголетие

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