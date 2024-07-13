Выпускники медицинского колледжа пополнят штат Мытищинской больницы

Все выпускники колледжа прошли практику в отделениях Мытищинской областной клинической больницы. Ребята зарекомендовали себя с лучшей стороны. Теперь это будущий медперсонал роддома и отделения реанимации, операционные и процедурные сестры.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Бориса Голубева, главные требования к медицинскому сотруднику любого уровня - внимание к пациенту, человечность и стремление помочь.

«Желание выпускника медколледжа работать в том или ином отделении нашей больницы, безусловно, учитывается. Тем более, что предпочтения основаны не на теоретических знаниях, а на реальном опыте. Все без исключения девушки проходили у нас практику: мы успели познакомиться с ними, а они - с нами. У каждого молодого специалиста впереди большой путь, а наша задача, как наставников - помочь, поддержать, дать раскрыться их лучшим профессиональным и личным качествам», - отметила главная медицинская сестра Мытищинской областной клинической больницы Юлия Соболевская.

По целевому набору учились 13 выпускников. Именно Мытищинскую больницу они выбрали как будущее место работы.

Об условиях обучения по целевому набору можно узнать по телефону отдела кадров: 8 (495) 586-45-88. А в Единой цифровой платформе «Работа в России» размещены предложения по целевому обучению по всем востребованным специальностям Мытищинской больницы.

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