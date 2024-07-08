Выпускники из Солнечногорска приняли участие в ежегодном «Балу медалистов»

Всего в этом году в Солнечногорске 80 ребят закончили школу с отличием. Их отметили медалями «За особые успехи в учении» I и II степеней, а еще вручили памятные часы с символикой и гравировкой Солнечногорска.

Среди медалистов этого года оказались и те, кто набрали максимальные 100 баллов при сдаче Единого государственного экзамена. Так, ученица школы № 4 Мария Пуговкина и ученик лицея № 7 Александр Воевидин показали наивысший результат на экзамене по литературе. Ученица лицея № 8 Ульяна Чибисова получила максимальный балл по химии, ученица лицея № 7 Яна Хомутинина и выпускница 2019 года лицея № 8 Ирина Савельева стали стобальниками по русскому языку, ученик Тимоновской школы Михаил Фролов - по математике. Экзамен по истории на 100 баллов сдал ученик школы № 4 Ярослав Серяков.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков отметил, что нынешний учебный год стал очень успешным. Он выразил надежду, что талантливые и способные юноши и девушки в будущем станут достойными жителями округа и будут развивать и прославлять его.

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