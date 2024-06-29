Выпускникам школы-интерната «Кадетский корпус» в Химках вручили аттестаты

В торжественном событии поучаствовали представители Следственного комитета России, протоиерей и настоятель Храма Пресвятой Блаженной Матроны Московской на Сходне Андрей Гахов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

«Для нас большая честь приветствовать выпускников, которые добились выдающихся результатов в учебе. Вы - наша гордость и будущее! Никогда не забывайте про те принципы, которые в вас заложили в этом учреждении педагоги и родители. Фундаментальные вещи, с которыми вы дальше будете идти по жизни», - обратился к выпускникам председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский.

На данный момент в школе-интернате «Кадетский корпус» в Химках получают образование более 250 детей. Первый кадетский класс появился здесь в 2009 году. С инициативой об этом ранее выступил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

С пожеланиями выпускникам и словами благодарности педагогам выступила также директор школы-интерната Людмила Суслова. В финале вечера состоялся концерт с песнями и танцами.

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