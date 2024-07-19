19 июля 2024, 09:08

Выпускникам РАНХиГС торжественно вручили дипломы о высшем образовании

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В Красногорске прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Московского областного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. На сцене Дворца культуры «Подмосковье» документы об окончании бакалавриата и магистратуры получили 237 юношей и девушек.

С окончанием учебы ребят поздравил директор Московского областного филиала РАНХиГС Арташес Арсенян.

«В этот торжественный день хочу поздравить наших дорогих выпускников: сегодня ваш день, сегодня день победы. Бакалавры шли к этому четыре года, магистры - два года. И вы все дошли до финиша достойно», - отметил он.

В этом году из более чем 230 выпускников 67 стали обладателями красных дипломов. Число отличников с каждым годом растет и уже приближается к 30%. Кроме того, в этом году восемь выпускников вместо итоговой квалификационной работы защищали свои стартапы - проекты, имеющие спонсорскую поддержку, которые могут быть реализованы в ближайшее время.

На выпускном студенты делились друг с другом планами, обсуждали профессиональные перспективы и вспоминали студенческие годы.

«Группа была просто потрясающая, сам факультет тоже и студенческие годы. Внеучебная жизнь - это то, ради чего стоило туда поступать», - отметила выпускница Московского областного филиала РАНХиГС Кристина Попова.

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Красногорск Вузы Студенты Образование
19 июля 2024, 08:33
Два водозаборных узла модернизируют в Дмитровском округе в 2024 году
пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Продолжается масштабное обновление водозаборных узлов на Рабочей улице в Яхроме и на Пушкинской улице в Дмитрове. Благодаря этому в 2024 году качество воды в округе значительно улучшится.

Капитальный ремонт водозаборного узла в Дмитрове завершен на 70%. Сейчас здесь строят саму станцию, на которой вода будет проходить обезжелезивание. Уже смонтированы колодцы, произведена обратная засыпка фундамента и траншей с послойным уплотнением. Вода перед подачей в городскую сеть будет проходить многоступенчатую очистку.

«Готовы фундаменты под резервуары и здание, завезены металлоконструкции каркаса станции. После сборки здания будут установлены резервуары чистой воды и оборудование - насосы, станции обезжелезивания», - рассказал руководитель проектов ООО «ЭкоСтройИнвест» Владимир Тимошкин.

Еще один водозаборный узел строится в Яхроме. Здесь завершили уже 60% основного объема работ. Заканчивается монтаж инженерных сетей, установка гидроизоляции и монтаж двух новых колодцев. На объекте полностью обновят оборудование.

«Подрядчик организовал проведение работ так, чтобы жители Яхромы не испытывали никаких неудобств и получали в дома воду бесперебойно», - сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

В рамках подпрограммы «Чистая вода» в муниципалитете были построены и запущены в эксплуатацию станции обезжелезивания на 10 водозаборных узлах. Также за счет средств местного бюджета произведен капитальный ремонт и запуск в эксплуатацию трех станций обезжелезивания и двух водозаборных узлов с реконструкцией скважин.

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ЖКХ Дмитров
19 июля 2024, 00:00
Расписание движения подмосковных поездов «Аэроэкспресс» изменится с 20 июля
Аэроэкспресс
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Плановые работы на железной дороге с 20 по 21 июля приведут к увеличению интервала между рейсами поездов «Аэроэкспресс» до одного часа. Об этом сообщили представители компании, ссылаясь на Минтранс Подмосковья.

Тем, кто направляется в аэропорт Шереметьево, рекомендуют воспользоваться экспресс-автобусами от станции метро «Ховрино». Автобус № 1195 следует до терминалов В и С каждые восемь минут, в то время как автобус 1195D до терминала D отправляется каждые 15-20 минут. По платной трассе М-11 путь займет примерно 20 минут.

Минтранс Московской области просит пассажиров быть внимательными и проверять расписание заранее, прежде чем совершить поездку.

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Дороги Автобусы Аэропорт Шереметьево Поезда
18 июля 2024, 23:12
Подмосковные врачи спасли сбитого машиной ребенка на питбайке
Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета Сергеевна)
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Врачи Московской области в очередной раз подняли тему важности соблюдения мер безопасности. В МОДКТОБ был привезен мальчик бригадой скорой медицинской помощи, который был сбит машиной во время катания на питбайке.

По результатам всех проведенных диагностических процедур, специалистами из МОДКТОБ был поставлен диагноз - раны голени с повреждением четырехглавой мышцы бедра. Специалисты приняли решение о незамедлительной операции.

Один из врачей-травматологов-ортопедов МОДКТОБ Кукуева Джамиля Муратхатовна рассказала, что была выполнена первичная хирургическая обработка раны, удалены все некротические ткани.

«К счастью, неврологических и сосудистых повреждений не выявлено», - добавила специалист.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы для амбулаторного лечения на дому. Для него наступает период реабилитации.

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Дети Здравоохранение Врачи Медицина
18 июля 2024, 22:45
Сброс строительных отходов пресекли в деревне Загорье под Солнечногорском
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В деревне Загорье вблизи Солнечногорска представители Ассоциации общественного контроля пресекли незаконный сброс строительных отходов. Нарушитель заплатит штраф.

Члены ассоциации вызвали сотрудников полиции. Согласно статье 8.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, наказание за незаконный сброс строительного мусора составит до 70 тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч рублей для должностных лиц, до 200 тысяч рублей для юридических лиц. Также вправе конфисковать транспортное средство.

«Совместно с органами полиции привлекаем к ответственности нерадивых перевозчиков, которые везут строительный мусор на ближайшие контейнерные площадки либо в лес. Если вы стали свидетелями данных фактов, прошу незамедлительно сообщать по телефону горячей линии главы округа: 8 (800) 201-67-47», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

Подобные рейды в Солнечногорске проходят регулярно.

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Штрафы Солнечногорск Мусор

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