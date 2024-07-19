Выпускникам РАНХиГС торжественно вручили дипломы о высшем образовании

С окончанием учебы ребят поздравил директор Московского областного филиала РАНХиГС Арташес Арсенян.

«В этот торжественный день хочу поздравить наших дорогих выпускников: сегодня ваш день, сегодня день победы. Бакалавры шли к этому четыре года, магистры - два года. И вы все дошли до финиша достойно», - отметил он.

В этом году из более чем 230 выпускников 67 стали обладателями красных дипломов. Число отличников с каждым годом растет и уже приближается к 30%. Кроме того, в этом году восемь выпускников вместо итоговой квалификационной работы защищали свои стартапы - проекты, имеющие спонсорскую поддержку, которые могут быть реализованы в ближайшее время.

На выпускном студенты делились друг с другом планами, обсуждали профессиональные перспективы и вспоминали студенческие годы.

«Группа была просто потрясающая, сам факультет тоже и студенческие годы. Внеучебная жизнь - это то, ради чего стоило туда поступать», - отметила выпускница Московского областного филиала РАНХиГС Кристина Попова.

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