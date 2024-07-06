06 июля 2024, 16:51

Выпускникам академии туризма в Химках вручили дипломы

Администрация Химки г.о.
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Воспитанникам Российской международной академии туризма торжественно вручили дипломы о среднем и высшем образовании. Лауреат всероссийских конкурсов Сергей Субботин подготовил для студентов музыкальный подарок.

Выпускники получили дипломы о среднем профессиональном образовании по направлениям: туризм, гостиничное дело, экономика и бухгалтерский учет. Отдельно отметили студентов-отличников. На мероприятии поздравили и старших выпускников: они получили дипломы о высшем профессиональном образовании. Церемония проходила в актовом зале академии, дипломы воспитанникам вручал ректор Евгений Трофимов.

Музыкальный сюрприз для ребят преподнес лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладатель Гран-при, двукратный победитель фестиваля «Играем джаз с Георгием Гараняном» Сергей Субботин. Мероприятие завершилось видео-поздравлением от выпускников.

«Годы обучения в академии я запомню надолго. Очень благодарна своим педагогам, однокурсникам, друзьям за счастливые дни обучения. Академия стала практически вторым домом для меня. Обучение подошло к концу, и от этого немного грустно, но отсюда я уйду только с приятными воспоминаниями и ценным опытом», - поделалась выпускница Российской международной академии туризма Екатерина Исаева.

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Выпускные Туризм Студенты
06 июля 2024, 16:59
Победителей Всероссийской олимпиады школьников наградили в Подольске
Телеканал «360»
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В Подольске отметили победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Награды получили 16 старшеклассников и 10 учителей.

Премию имени Александра Шамарова в Подольске вручают учащимся 9-11-х классов, ставшим победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Также награждают готовивших их педагогов.

«Вы представляли лицо нашего городского округа на Всероссийской олимпиаде. На мой взгляд, это очень хорошие результаты. И это не случайный успех, а огромный и кропотливый труд», - сказал заместитель главы Подольска Евгений Градсков.

Ежегодно во Всероссийской олимпиаде школьников принимает участие все больше школьников Подольска.

«Более 20 тысяч школьников принимали участие в этом учебном году. Мы надеемся, что и впредь мы будем создавать возможности для того, чтобы дети могли проявить свои способности и таланты», - прокомментировала председатель комитета по образованию администрации Подольска Надежда Фролова.

Отметим, что премия названа в честь Александра Яковлевича Шамарова. Всю жизнь он посвятил развитию сферы образования.

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Подольск Школьники конкурсы
06 июля 2024, 16:20
Уборку и благоустройство территорий провели в 13 округах Подмосковья
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провел проверки содержания дворовых, общественных и придомовых территорий на территории Московской области. Специалисты также оказали помощь управляющим компаниям в проведении ремонтных работ в подъездах, на детских площадках и фасадах многоквартирных домов.

В период с 1 по 5 июля был выполнен ряд работ, например, в Щелково специалисты «Долмастер» восстановили фасад дома № 49 на Центральной улице. В Пушкинском округе была проведена ремонтная работа на крыше дома № 106 на улице Большая Тарасовская. В Реутове специалисты управляющей компании «ЦС-Сервис» провели уборку газона от мелкого мусора возле дома № 5А на улице Дзержинского.

Дополнительные работы также были выполнены в Красногорске, Подольске, Орехово-Зуево, Люберцах, Шатуре, Егорьевске, Власихе и Зарайске. Например, в Люберцах восстановлен подвесной мостик на детской площадке у дома № 9 по Октябрьскому проспекту. В Орехово-Зуево после ремонтных работ восстановили тротуар и дорогу возле дома № 12 на улице Кооперативной. В Зарайске провели работы по укреплению ступенек входных групп дома № 16 первого микрорайона.

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Благоустройство Ремонтные работы
06 июля 2024, 16:06
Память героев Курской битвы почтили школьники Химок
Администрация Химки г.о.
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Патриотическое мероприятие для школьников в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» прошло в школе № 8 города Химки. Ребята слушали лекцию по истории и плели маскировочные сети.

Встречу приурочили к 81-й годовщине начала Курской битвы. На мероприятии для ребят организовали классный час с погружением в историю. А после - провели мастер-класс, где школьники научились плести маскировочные сети.

В числе приглашенных гостей - председатель химкинского Совета ветеранов и представитель местного отделения организации «Боевое братство». Ребята пообщались с ними лично.

«Молодое поколение откликается на вызовы времени, в котором оно живет. Настоящие патриоты страны принимают самое активное участие в подобных мероприятиях вне зависимости от возраста», - отметил председатель Совета ветеранов городского округа Химки Станислав Сиднеев.

Благодаря масштабному проекту «Химки. Успех в единстве поколений» горожане участвуют в патриотических акциях, лекциях, круглых столах и встречах с участниками специальной военной операции. Проект открыт для всех: от самых маленьких до людей старшего возраста.

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Школьники История Патриотизм
06 июля 2024, 15:20
Пресс-конференция президента Федерации шахмат Подмосковья пройдет 9 июля
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин выступит на пресс-конференции вместе с самым молодым гроссмейстером в истории России Иваном Землянским. Мероприятие пройдет 9 июля в 12:00.

В список участников конференции включены международный гроссмейстер, чемпион мира по блицу и рапиду, обладатель кубка мира, двукратный победитель командного чемпионата мира - Сергей Карякин, самый молодой гроссмейстер в истории России, четырехкратный чемпион России - Иван Землянский, его тренер Ярослав Призант, международный гроссмейстер, чемпион Европы, заслуженный тренер России, тренер Сергея Карякина - Владимир Поткин и другие.

На пресс-конференции Иван Землянский и его тренер Ярослав Призант расскажут о своих достижениях и планах, в то время как Сергей Карякин, Альберт Миннуллин и Владимир Поткин ответят на вопросы журналистов относительно будущего развития шахмат в стране. Модератором мероприятия будет выступать Николай Долгополов.

Кроме того, Сергей Карякин и Иван Землянский подпишут соглашение о сотрудничестве. Посмотреть трансляцию в режиме онлайн можно будет по ссылке.

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Школьники История Патриотизм

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