Выпускник университета «Дубна» создаст программу для диагностики рака кожи

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Выпускник кафедры системного анализа и управления занимается этой темой в рамках своей дипломной работы. Его система будет использовать нейросети для анализа изображений новообразований на коже и предварительной классификации. Благодаря этому медики смогут более эффективно выявлять потенциальные угрозы и вовремя назначать лечение.

Напомним, меланома - одна из самых опасных форм рака. Согласно данным ВОЗ, ежегодно регистрируется более 200 тысяч случаев заболевания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область врачей и скорую помощь.

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