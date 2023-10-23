Выпускник подмосковного музыкального колледжа Игорь Подоплелов завоевал Гран-при на международном конкурсе
Международный конкурс молодых оперных исполнителей имени Федора Шаляпина завершился в Санкт-Петербурге. В конкурсе участвовали 219 молодых оперных певцов, из них только 32 допустили до очных туров. Выпускник Московского областного базового музыкального колледжа имени Скрябина Игорь Подоплелов стал обладателем Гран-при.
Подмосковный исполнитель вошел в число 12 финалистов. Для своего выступления он выбрал арию из оперы «Летучий Голландец» Вагнера.
Отмечается, что в колледже имени Скрябина Игорь Подоплелов учился в классе профессора, кандидата педагогических наук Наталии Никулиной. Сейчас он является приглашенным солистом Большого театра.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».